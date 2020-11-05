Çeyrek asırlık Kavaktepe Barajı hayali gerçek oluyor

Elbistan’da 113 bin dönüm araziyi sulayacak Kavaktepe Barajı ve sulama projesi, 727 milyon TL keşif bedeli ile 2021 yılı yatırım programına teklif edildi.

Yapımını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) üstleneceği Kavaktepe Barajı’yla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çeyrek asırlık bir hayalin gerçek olması en büyük dileğimizdi” diye konuştu.

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bölgedeki barajların durumuyla ilgili olarak verdiği soru önergesi yanıtlandı. Soru önergesine verilen cevapta, Elbistan ve Afşin’i yakından ilgilendiren Adatepe, Kavaktepe ve Karakuz Barajları ile ilgili somut bilgiler yer aldı.

Elbistan’daki topraklara da su ulaştıracak Adatepe Barajı’nın sulama projesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 36 olduğu bilgisine yer verilen cevabi metinde, yatırımın tamamlanması için 2023 yılına işaret edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca gönderilen resmi yazıda, Elbistan’daki üreticilerin 25 yıldır temelinin atılmasını beklediği Kavaktepe Barajıyla ilgili de müjde niteliğindeki gelişmelere yer verildi.

Projesindeki değişiklikler nedeniyle 1995 yılından beri adeta yılan hikayesine dönüşen Kavaktepe Barajı ve sulama şebekesiyle ilgili tüm çalışmaların tamamlandığı vurgulanan yazıda, inşaat ihalesinin de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) tarafından üstlenileceği ifade edildi.

113 bin 420 dekar araziye su ulaştıracak projenin, 2021 yılı yatırım programına teklif edilen projeler arasında olduğunun altı çizilen açıklamada, projenin keşif bedelinin de 727 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi. Projenin, 2025 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisi de metinde yer aldı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, barajlardan gelecek suyun önemini, ‘su değil bereket akacak’ diye anlatarak, “İlk projelendirilmesi 1960’lı yıllara dayanan ve 1995 yılında yapımıyla ilgili çalışmalarının başladığı Kavaktepe Barajı, dilimize pelesenk olan bir yatırımdı. Her konuşmamızda; milletvekillerimize, bakanlarımıza her ziyaretimizde cümlelerimiz ‘Barajlarımız ne olacak?’ sorusu ile başlıyordu. Elbistan Ovası’na bereket katacak Adatepe Barajı ve Kavaktepe Barajı’nın hayalini yıllardır kuruyoruz. Barajla hayaliyle yatıp barajla kalkan çiftçimiz, üreticimizin yüzü gülecek. Kavaktepe Barajı’nın, yatırım programına alınması, zor günler geçiren üreticimize ve bizlere büyük moral kaynağı oldu” dedi.