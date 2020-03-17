Ceylan Otantik Tesettür Giyim hizmete açıldı

Dulkadiroğlu Caddesi Çarşı Atik Camii karşısında hizmet verecek olan Ceylan Otantik Tesettür Giyim’in açılışına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, AK Parti Afşin İle Başkanı Av. İsmail Safi, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Adayı Ahmet Tıraş, Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler katıldı.

Sosyal medya ve internet üzerinden de satış yaptıklarını belirten işletme sahibi Recep Ceylan, “Tesettür giyimde her kesime hitap eden elbise modelleri Elbistan halkına hizmet vereceğiz. Yaz ve kış modasına uygun elbise, jile, bluz, elbise, etek, pantolon, tunik, kaban ve trençkot modelleri ve özel tasarım ürünlerde açılışa özel indirimlerimiz mevcut. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Özel tasarımlar ve göz alıcı yeni sezon ürünler ve birbirinden şık modelleri hem mağazamızdan hem de sosyal medya ve internet sitemizde bulabilirsiniz. Üretimden halka satış yaptığımız için tesettür giyimde uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’a ve kant ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Yapılan konuşmaların ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi.









