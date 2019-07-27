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Ceyhan’ın yatağında temizlik çalışması başladı

Elbistan Belediyesi, Ceyhan Nehri’nin Kaynarca bölgesinden şehri terk ettiği nokta olan Battalgazi Köprüsü’ne kadar olan bölümündeki yatak temizliğini, özel getirtilen iş makinesi yardımıyla başlattı.

Ceyhan’ın yatağında temizlik çalışması başladı
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Elbistan Belediyesi, Kaynarca bölgesindeki rekreasyon çalışmaları ile daha önceden yapılan temizlik çalışmaları sırasında Ceyhan Nehri’nin yatağına dolan birikintiler ile su yüzeyinde oluşan sazlık yosunları temizlemek için harekete geçti. Nehir yatağını temizleyip berrak bir görüntüye kavuşturmak için bu tür alanlarda çalışacak şekilde dizayn edilen özel bir iş makinesi getirildi. Bom uzunluğu 25 metre olan ekskavatör, nehir yatağını tüm kirliliklerden tamamen arındırma çalışmalarına başladı. Çalışmalar, nehrin Kaynarca bölgesinden başlayacak ve Battalgazi Köprüsü’ne kadar devam edecek.

Nehirdeki temizlik çalışmalarına ilişkin olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gerek nehir kaynağı olan Pınarbaşı’ndaki gerekse de Kaynarca bölgesinde yapılan çalışmalarda serbest kalan malzemeler, Ceyhan Nehri’nin yatağında birikintiler oluştu. Bundan dolayı da bom uzunluğu 25 metre olan özel ekskavatör ile bir temizlik çalışması başlattık. Pınarbaşı’ndan Battalgazi Köprüsü’ne kadar olan bölge temizlenecek. Nehir yatağında bulunan serbest malzeme, yosun ve sazlık alanlar tamamen temizlenecek” dedi.







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Elbistanlı 4 hafta önce

Tamam güzel de sayın Başkan bu işi yaparken bilimsel olarak hiç bir uzmana neden danışmıyorsun ben yaptım oldu devri geçti o güzelim nehrin içerisinde ve tabanındaki flora ve faunası mahvediyorsunuz orası suni bir kanal değil canlı bir yapısı olan Ceyhan Nehri . Başta balıklar olmak üzere börtü böçek ve su bitkilerini katlediyorsunuz bu işi yapmadan önce danışıp gerekli tedbirleri alın ve öyle temizlik ( neyin temizliği oda tartışılır) yaptırın olmamış

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Elbistanli Biri 4 hafta önce

MasAllah gurbuz baskan hic bos durmuyor.elbustani santiyeye cevirdi

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Hasan 4 hafta önce

Mehmet BAŞKAN sen nasıl bir kralsın

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Adamin biri 4 hafta önce

Valla mualif birisiyim ama sana KİNG diyorum bravooo

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Elbistanli 4 hafta önce

Emeğine sağlık sayın Başkanım

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Muro 4 hafta önce

50 yıldır adı olup kendi olmayan başkanlardan sonra maşAllah alem başkan görsün kralsın gürbüz bey vizyonu olmak başka tabii

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Ezelden Elbistanli 4 hafta önce

Ceyhan nehir yataginin su gözenekleri bittikten sonra sehir cikisina kadarki bolumunun betonlastirilmasi lazim sadece 2 aylik bir zaman diliminde versinler bana yaparim tabanini tas va kayalarla doldurup baliklarin yumurtlama olanagini hazirlayip suni akintiyla yosunlasmanin onune gecebilirim lakin ne yaparlar ne de yaptirirlar. Buz gibi suya (pinarbasina) alabalik yerine sazan yavrusu birakacak kadar sazanlik yaparlar. Baskanim biliyorumki sen elinden geleni yapiyorsun lakin herseyi bilmenin imkani yoktur cevrendekiler seni yalnis yonlendiriyor ileride pismanlik duymayasin dogru kisilerle calisman dilegiyle.

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Kanber Kara 4 hafta önce

Sn Gürbüz, Battal köprüsünden başlayıp taa eski Karelbistan a kadar Ceyhan nehri ıslah edinip park ve rekreasyon alanı yapılsa daha güzel olmaz mı?

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