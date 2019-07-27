Ceyhan’ın yatağında temizlik çalışması başladı

Elbistan Belediyesi, Kaynarca bölgesindeki rekreasyon çalışmaları ile daha önceden yapılan temizlik çalışmaları sırasında Ceyhan Nehri’nin yatağına dolan birikintiler ile su yüzeyinde oluşan sazlık yosunları temizlemek için harekete geçti. Nehir yatağını temizleyip berrak bir görüntüye kavuşturmak için bu tür alanlarda çalışacak şekilde dizayn edilen özel bir iş makinesi getirildi. Bom uzunluğu 25 metre olan ekskavatör, nehir yatağını tüm kirliliklerden tamamen arındırma çalışmalarına başladı. Çalışmalar, nehrin Kaynarca bölgesinden başlayacak ve Battalgazi Köprüsü’ne kadar devam edecek.

Nehirdeki temizlik çalışmalarına ilişkin olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gerek nehir kaynağı olan Pınarbaşı’ndaki gerekse de Kaynarca bölgesinde yapılan çalışmalarda serbest kalan malzemeler, Ceyhan Nehri’nin yatağında birikintiler oluştu. Bundan dolayı da bom uzunluğu 25 metre olan özel ekskavatör ile bir temizlik çalışması başlattık. Pınarbaşı’ndan Battalgazi Köprüsü’ne kadar olan bölge temizlenecek. Nehir yatağında bulunan serbest malzeme, yosun ve sazlık alanlar tamamen temizlenecek” dedi.













