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Ceyhan’ı kanalizasyon atıklarından kurtaracak proje yükseliyor

Elbistan’da Ceyhan Nehri’ndeki binlerce balığın ölümünün müsebbibi olarak gösterilen kanalizasyon atıklarını arıtmak için projelendirilen atıksu arıtma tesisinin yüzde 35’i tamamlandı.

Ceyhan’ı kanalizasyon atıklarından kurtaracak proje yükseliyor
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Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Elbistan ilçe merkezindeki evsel atıklar, kanalizasyon sistemi ile herhangi bir arıtma yapılmadan Ceyhan Nehri’ne deşarj ediliyor. Kanalizasyon atıklarının yanı sıra birçok noktadan karışan kirlilik, nehirdeki canlı yaşamını tehdit ediyor. En son yaşanan olayda, nehrin Kalealtı regülatörü kesiminde binlerce balık telef olmuştu.

Ceyhan Nehri’ni kanalizasyondan kaynaklanan kirlilikten kurtaracak atıksu arıtma tesisinin yapımı ise devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin katkılarıyla yapılan ileri biyolojik arıtma tesisi,  Elbistan merkezinin evsel atıksuyunu 22 bin 567 m³/gün kapasite ile arıtacak olan tesis ayrıca kullanacağı enerjisinin yüzde 60’ını kendisi üretecek.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Elbistan atıksu arıtma tesisi inşaatını gezerek incelemeler yaptı. Arıtma tesisiyle birlikte kanalizasyon alt yapısının büyük bir kısmının yenilendiğini belirten Kavak, projeye katkılarından dolayı Avrupa Birliği Delegasyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Kavak, tesisin 2024 yılında tamamlanacağını ifade ederek, “İş programına uygun şekilde çalışmalar devam etmekte olup tesis 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Şu ana kadar yüzde 35 tamamlanan tesiste ekstra enerji üretebilecek (elektrik) biyogaz enerji tesisi de bulunmaktadır. Ayrıca koku giderme ünitesi olduğu için hava kalitesi de düzelecektir. Proje tamamlandığında Elbistan ve çevresinde atıksu kaynaklı kirlilik engellenecektir” dedi.

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