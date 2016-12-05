Ceyhan’daki balık ölümleri inceleniyor

Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

Nehir yatağı içerisinde çok sayıda balık ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdiler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Battal Köprüsü civarından balık ve sudan numune aldılar.

Olayı gören vatandaşlar, Elbistan Şeker Fabrikası’nın Ceyhan Nehri’ne deşarj ettiği atık sular nedeniyle balık ölümlerinin yaşanmış olabileceğini iddia ederken, sudaki pancar posalarının ve bulanıklığın nedeninin fabrika atığı olduğunu ifade ettiler.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın atıklarının Ceyhan Nehri’ne deşarj etmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 240 bin TL idari para cezası uygularken, vatandaşlar cezaya rağmen atıkların deşarjının sürdüğünü belirttiler.

Balık ölümlerinin kendilerini endişelendirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Ceyhan Nehri’nde yaşanan balık ölümleri bizleri çok üzdü. Yüzlerce balık su yüzüne vurdu. Durumu 153 Zabıta telefonunu arayarak bildirdik. Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri gelerek sudan ve balıklardan numune aldılar” diye konuştular.

Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan su ve balık numuneleri ise, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne teslim ettiler.