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Ceyhan’daki balık ölümleri inceleniyor

Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

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Ceyhan’daki balık ölümleri inceleniyor

            Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi.

            Nehir yatağı içerisinde çok sayıda balık ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdiler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Battal Köprüsü civarından balık ve sudan numune aldılar.

            Olayı gören vatandaşlar, Elbistan Şeker Fabrikası’nın Ceyhan Nehri’ne deşarj ettiği atık sular nedeniyle balık ölümlerinin yaşanmış olabileceğini iddia ederken, sudaki pancar posalarının ve bulanıklığın nedeninin fabrika atığı olduğunu ifade ettiler.

            Elbistan Şeker Fabrikası’nın atıklarının Ceyhan Nehri’ne deşarj etmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 240 bin TL idari para cezası uygularken, vatandaşlar cezaya rağmen atıkların deşarjının sürdüğünü belirttiler.

            Balık ölümlerinin kendilerini endişelendirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Ceyhan Nehri’nde yaşanan balık ölümleri bizleri çok üzdü. Yüzlerce balık su yüzüne vurdu. Durumu 153 Zabıta telefonunu arayarak bildirdik. Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri gelerek sudan ve balıklardan numune aldılar” diye konuştular.

            Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan su ve balık numuneleri ise, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne teslim ettiler.

            Su ve balık numuneleri üzerinde yapılacak incelemenin ardından, balık ölümlerinin nedeni ortaya çıkacak.

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mesut baydemir 2 hafta önce

cok araştırmayın gecen ay fabrika atıklarını görmüştük neden ortada

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Burtulu 2 hafta önce

Doğaya zarar veren,vatanı sevmeyen kişidir.......

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Elbistanlı 2 hafta önce

Biz tüm elbistan halkı sudan zehirlendi büyükşehir belediyesi ona bile tatmin edici bir açıklama yapmadı bakalım buna yapacakmı

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sağlıkcı 2 hafta önce

her sene böyle çözüm yok ceza kessen ne ki doğa katliamını engellemedikten sonra sorumlular hapse

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Mehmet 2 hafta önce

Elimizde Ceyhan Nehri gibi güzel bir nimet varken bunun değerini bilememek gerçekten çok üzücü bir durum. Milyonlarca insanın âdeta geçim kaynağı olan toprağa can veren bir su kaynağının geldiği bu durum içler acısı. Umarım en kısa sürede gereken yapılır.

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Musa 2 hafta önce

Ceyhanımızda pislikten canlı kalmadı. Rezalet had safhada.

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Serkan 2 hafta önce

Bu devlet in elbistan ile ilgili tüm resmi kurumlar bence elbistan ı ölüme sürüklemeye kararlı bi yandan termik santral bi yandan icme suyu kirli hava ölen balıklar çekilen su bunların cevabını kim verecek benim gözümde elbistan ın yasam kalitesinde ömrü 10 yıl

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Elbistanl 2 hafta önce

Hic birsey degismez

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