Ceyhan’da tehlike çanları çalıyor

Kuraklık, santraller ve şeker fabrikasına alınan su nedeniyle adeta can çekişmeye başlayan Ceyhan Nehri’nde, tehlike çanları çalmaya başladı.

Elbistan’ın hayat kaynağı Ceyhan Nehri’nin suları, her geçen gün biraz daha çekiliyor. Son 70 yılın en kurak günlerinin yaşandığı 2016 yılındaki yağış oranının yüzde 50’den fazla azalması, bunun yanı sıra nehrin göz noktasından Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile Şeker Fabrikası’na su alınması, nehir yatağını bataklığa çevirdi.

Ceyhan Nehri’nin göz kısmında yer alan göletteki su seviyesi yaklaşık 1 metre düştü. Göletin kıyı kesimlerindeki su yaklaşık 10 metre içeriye çekilirken, santraller için kurulan ve her biri saniyede bin 500 litre su çekme kapasitesine sahip 4 adet pompanın yer aldığı istasyon ile saniyede 350 litre su alan Şeker Fabrikası pompaları, nehir yatağını susuz bırakıyor.

Ceyhan Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, vatandaşların yaz aylarında gezi amacıyla bindikleri sultan kayıkları, adeta karaya oturdu.

Ceyhan Nehri’nin can çekiştiğini iddia eden vatandaşlar, bu konuda alınacak tedbirler için acele edilmesini istediler.

Ceyhan Nehri’nin Elbistan’ın yanı sıra, Akdeniz’e döküldüğü 510 kilometre boyunca çevresine hayat verdiğini belirten vatandaşlar, “Ceyhan Nehri, son yüzyılın en kurak günleri nedeniyle zaten zor bir dönem geçiriyor. Suları iyice azaldı. Bunun üstüne bir de A ve B Termik Santralleri ile Şeker Fabrikası’nın on binlerce ton su alması, Pınarbaşı kaynağını adeta bataklığa çevirdi. Bu konuda tedbir alınması gerekiyor. Santraller için mutlaka başka bir kaynak bulunması gerekiyor. Küresel ısınma nedeniyle zaten su kaynakları iyice düştü. Her geçen yıl da sularda azalma yaşanıyor. Buna rağmen santrallerin suyunun Ceyhan’dan alınmasında ısrar edilmesini anlayamıyoruz. Santraller için bir baraj yapılabilir veya yapımı süren bir barajdan su verilebilir. Artık Ceyhan’ın bu durumu kaldıracak gücü kalmadı. Şeker Fabrikası tarafından nehir yatağına verilen atıklar bir türlü son bulmuyor. Böyle olunca B Santralinin suyu da Pınarbaşı’ndan alınıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayalım derken, insanların hayat kaynağının yok edilmesi doğru bir şey değil. Ceyhan’da su kalmaz ise, santraller ve şeker fabrikası nasıl çalışacak? Bunun kritiğinin bir an önce yapılması gerekiyor” dediler.