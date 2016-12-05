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Ceyhan’da tehlike çanları çalıyor

Kuraklık, santraller ve şeker fabrikasına alınan su nedeniyle adeta can çekişmeye başlayan Ceyhan Nehri’nde, tehlike çanları çalmaya başladı.

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Ceyhan’da tehlike çanları çalıyor

           Kuraklık, santraller ve şeker fabrikasına alınan su nedeniyle adeta can çekişmeye başlayan Ceyhan Nehri’nde, tehlike çanları çalmaya başladı. 

            Elbistan’ın hayat kaynağı Ceyhan Nehri’nin suları, her geçen gün biraz daha çekiliyor. Son 70 yılın en kurak günlerinin yaşandığı 2016 yılındaki yağış oranının yüzde 50’den fazla azalması, bunun yanı sıra nehrin göz noktasından Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri ile Şeker Fabrikası’na su alınması, nehir yatağını bataklığa çevirdi.

Ceyhan Nehri’nin göz kısmında yer alan göletteki su seviyesi yaklaşık 1 metre düştü. Göletin kıyı kesimlerindeki su yaklaşık 10 metre içeriye çekilirken, santraller için kurulan ve her biri saniyede bin 500 litre su çekme kapasitesine sahip 4 adet pompanın yer aldığı istasyon ile saniyede 350 litre su alan Şeker Fabrikası pompaları, nehir yatağını susuz bırakıyor.

Ceyhan Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, vatandaşların yaz aylarında gezi amacıyla bindikleri sultan kayıkları, adeta karaya oturdu.

Ceyhan Nehri’nin can çekiştiğini iddia eden vatandaşlar, bu konuda alınacak tedbirler için acele edilmesini istediler.

Ceyhan Nehri’nin Elbistan’ın yanı sıra, Akdeniz’e döküldüğü 510 kilometre boyunca çevresine hayat verdiğini belirten vatandaşlar, “Ceyhan Nehri, son yüzyılın en kurak günleri nedeniyle zaten zor bir dönem geçiriyor. Suları iyice azaldı. Bunun üstüne bir de A ve B Termik Santralleri ile Şeker Fabrikası’nın on binlerce ton su alması, Pınarbaşı kaynağını adeta bataklığa çevirdi. Bu konuda tedbir alınması gerekiyor. Santraller için mutlaka başka bir kaynak bulunması gerekiyor. Küresel ısınma nedeniyle zaten su kaynakları iyice düştü. Her geçen yıl da sularda azalma yaşanıyor. Buna rağmen santrallerin suyunun Ceyhan’dan alınmasında ısrar edilmesini anlayamıyoruz. Santraller için bir baraj yapılabilir veya yapımı süren bir barajdan su verilebilir. Artık Ceyhan’ın bu durumu kaldıracak gücü kalmadı. Şeker Fabrikası tarafından nehir yatağına verilen atıklar bir türlü son bulmuyor. Böyle olunca B Santralinin suyu da Pınarbaşı’ndan alınıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayalım derken, insanların hayat kaynağının yok edilmesi doğru bir şey değil. Ceyhan’da su kalmaz ise, santraller ve şeker fabrikası nasıl çalışacak? Bunun kritiğinin bir an önce yapılması gerekiyor” dediler.

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yazık 2 hafta önce

vahh benim garip kimsesiz elbistanım vahh. yazıklar olsun bu duruma düşmesinde sebeb olan insanlara.... bu ne yahu? Allahtan korkun kulundan utanın... @

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Mehmet 2 hafta önce

Şeker fabrikasını bie zor idare edek kanalizasyon şebekesine hiç bir iyileştirme yapmadan şehrin yarısını bağlayacaksınız. Bu kanal pisliği kaldıramayınca da baladırığın altından ceyhana vereceksiniz. Buradan akan pislik şehrin çıkışındaki pompaların çalışmasını engelliyor diye de saniyede yaklaşık 3500 litre suyu gözden alacaksınız. Ardından da takdir_i ilahi diye sorumluluğu atacaksınız.
Buna takdşr_i ilahi değil takdir-i idari denir..
Büyük şehir/küçük şehir derken ortaklaşa yaptığınız iş bir şehrin geleceğini kurutmak olacak..
Pompaları üç gün kapatın gölet aynı seviyeyi bulacak ama bir duyarlı yetkili bulmak nasip olmayacak...

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Serkan 2 hafta önce

A dan Z ye alfabeyi TERMIK SANTRALLERLE ELBISTAN I DONAT IN milletin nefesini zehirlediniz yetmedi ÇOCUKLARIN TÜYU BİTMEMİS LERIN GELECEGİNİ ALIYORSUNUZ bu duruma göz yuman adli islemde dosya altı yapan ve özellikle elbistan ın hava kirlilik oran test raporunu düzeltip halka hava normal diyenlerde elbistan lı olarak hakkım haram olsun ALLAH TAN KORKUN

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üzüldüm 2 hafta önce

Suyun kaynaginin heryerini bina yapiliyor kuraklik var kuruyor iste güzel suyumuz

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burak 2 hafta önce

Yazıklar olsun bu duruma getirenlere Allah bin belasını versin sorumlulari her kimlerse

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Fatih 2 hafta önce

Evin suyu akıyor. Bedava kömür de verdi devlet . Gerisi fasa fiso ceyhan kurusa banane ıslansa banane.

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Hakan Usta 2 hafta önce

Ceyhan suyunu sondaj yaptıkları için tabana kaçırdılar. O santral pompaları eskiden de çalışıyordu. Çok çekilmesi söz konusu degil. Kuyulardan tabana su kaçıyor ve zamanla kurutacak bakın görün. Su havzasına terfi merkezi yapmak tamamen çaylaklık zaten. Jeoloji Uzmanı

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Mevlüt Erden 2 hafta önce

Ey sayın yetkililer;Geçen de bir habere yorum yaptım.Ama benim belirttiğim neden hiç kimse tarafından dillendirilmiyor.Elbistan kömür sahasından kömür çıkarmak için önce yeraltı suyu içinde yüzen kömürün yeraltı suyu yüzlerce motopomlarla yeryüzüne çıkartılıyor.Bu durumu Bereket köyüne giderken her kes görüyordur.Nehir nerden besleniyor? Yeraltı suyundan.Siz o suyu dışarı çekip atarsanız.Nehrin suyu düşer.İlerde nehir kurur.Nehir yıllardır kan kaybediyor.Kan kaybından ölecek.Sizler hala kuraklık teranesini söyleyin durun.

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