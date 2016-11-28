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Ceyhan’da su seviyesi tehlikeli derecede düştü

Son yılların en kurak günlerinin yaşandığı Elbistan’da, ilçenin hayat kaynağı olan Ceyhan Nehri de kuraklıktan nasibini aldı.

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Ceyhan’da su seviyesi tehlikeli derecede düştü

            Son yılların en kurak günlerinin yaşandığı Elbistan’da, ilçenin hayat kaynağı olan Ceyhan Nehri de kuraklıktan nasibini aldı. Nehrin kaynak noktası olan Pınarbaşı Göletinde su seviyesi yaklaşık 1 metre düşerken, santrallere alınan su ile seviye daha da aşağılara inmeye başladı.

Elbistan’dan doğan ve şehir merkezini ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri, su seviyesindeki düşüş nedeniyle gündeme geliyor. Nehrin kaynak noktası olan Pınarbaşı mevkiinde daha önce suyla kaplı alanlar şimdi susuz kalırken, vatandaşlar ise nehrin korunması için yetkililere çağrıda bulunuyorlar.

            Elbistan şehir merkezine 3 kilometre mesafeden doğan, Türkiye'nin en önemli akarsularından biri olan Ceyhan Nehri, 509 kilometre kat ettikten sora Akdeniz’e dökülüyor. Geçtiği her bölgeye hayat veren Ceyhan Nehri, bugünlerde kuraklık nedeniyle su seviyesinde büyük düşüş yaşandı.

            Su kaynağından Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine soğutma ve katma suyu alınırken, pompaların çalıştırılması ile birlikte nehirdeki su seviyesi tehlikeli boyutlara kadar düşüyor.

            Elbistan Şeker Fabrikası’nın atıklarını Ceyhan Nehri’ne bırakması nedeniyle, Battal Köprüsü civarında yer alan Afşin-Elbistan B Termik Santrali Pompa İstasyonu çalıştırılamıyor. Pancar posalarının pompaları tıkaması nedeniyle buradan su alımı yapılamadığı için santralin su ihtiyacı, Afşin-Elbistan A Termik Santrali için yapılan Pınarbaşı kaynağındaki pompa istasyonundan sağlanıyor. Yaklaşık 8 aydan beri elektrik üretimi yapmayan Afşin-Elbistan A Termik Santralinin de bugünlerde elektrik üretimine başlaması nedeniyle, Pınarbaşı kaynağından alınan soğutma ve katma suyu alımı bir kat daha artarken, bu durumdan en büyük zararı ise Ceyhan Nehri görmeye başladı.

            Kuraklık nedeniyle su seviyesinin yüksek miktarlarda düşmesinin yanı sıra, santrallere alınan soğutma ve katma suyu için pompaların çalıştırılması da, nehir yatağında kurumaya kadar sorunları ortaya çıkardı.

            Vatandaşlar, Ceyhan Nehri’nin korunması gerektiğini ifade ederek, Şeker Fabrikası’nın atıklarının nehir yatağına verilmesi nedeniyle iki termik santral için soğutma ve katma suyu alınmaya başlandığını belirterek, şunları söylediler:

            “Ceyhan Nehri, Elbistan’ın can damarıdır. Şeker Fabrikasının atık suyunun nehir yatağına verilmesi nedeniyle, termik santraller su almak için Pınarbaşı kaynağına yöneldiler. Zaten ülke genelinde çok büyük bir kuraklık var. Su kaynakları neredeyse kurumaya vardı. Şehrimizin gerdanı olan Ceyhan Nehrimizin korunması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

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Tuğrul Tekin 3 hafta önce

Bir Kızılderili sözü vardır.Son ağaç kesildiğinde,son balık tutulduğunda, son ırmak kuruduğunda beyaz adam paranın yenmediğini anlayacaktır.

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vah vahh 3 hafta önce

çokkk yazık yaa güzelim nehrimiz ne hale gelmiş. yazıklar olsun nehrin bu hale gelmesinde emeği geçenlere... uyanında bari bir hal çaresine bakın yazık günah su kalmamış kurumuşş .... :@

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Byk 3 hafta önce

Buyuk sehir ne ise. Yariyir hani su geliyordu galan filan yerdenn

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Devam 3 hafta önce

Haftaya yagmur duasina cikariz

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Yorum 3 hafta önce

Su kullanmayi bir ogrenedik,onune gelen kuyu kazarsa carsi dolmus heryerde saatlerce su akiliyor arabalar yikaniyor nereye gidiyor o pis yagli sular bir atk su kanali varmi yok bir Allahin kulu kontrol yapiyou....... Biraz daha devam boyle ondan sonrA bakariz caresine

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Hasan 3 hafta önce

Hayırlısı.

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Sadi 3 hafta önce

Siz oradan suyu çekin termik santrale basın. PARAAAAAAAAAA

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Fatih 3 hafta önce

Abartmayin kardesim. Hukumet bir çare bulur. Hükümete destek olursak yağmur yağar olmazsak kuraklık olur.

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