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Ceyhan’da mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Elbistan’da yüzmek için girdiği Ceyhan Nehri’ndeki taşlık alanda mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Ceyhan’da mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
 

Elbistan’da yüzmek için girdiği Ceyhan Nehri’ndeki taşlık alanda mahsur kalan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Edinilen bilgiye göre, havanın ısınmasını fırsat bilen birkaç arkadaş, yüzmek için Ceyhan Nehri’ne girdi. Çocuklardan biri, akıntıya kapılarak sürüklendi. Kendi imkanları ile nehrin ortasındaki taşlık alana çıkan çocuk, akıntının yüksek olmasından dolayı tekrar kıyıya geçemedi. Arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, adacıkta bekleyen çocuğa halat attı. Halata tutunarak kıyıya çıkan çocuk, kurtulmanın sevinci ile evinin yolunu tuttu.

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Zekeriya 3 hafta önce

iple kurtarma olur mu

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Kazım 3 hafta önce

Karaelbistan mevki sanırım

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