Ceyhan’a atık boşaltan şeker fabrikasına rekor ceza

Elbistan Şeker Fabrikası, Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıklar nedeniyle bugüne kadar yazılmış en fazla idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Şeker fabrikası’na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Termik santrallerden sonra bölgenin en büyük sanayi kuruluşu olan Elbistan Şeker Fabrikası, kurulduğu 1985 yılından beri arıtma tesisi olmadığı için atıklarını zaman zaman borular vasıtasıyla Ceyhan Nehri’ne deşarj ediyor. Özellikle kampanya dönemlerinde Ceyhan Nehri’nde boşaltılan atıklar nedeniyle çok büyük çevre sorunları ortaya çıkıyor. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden Ceyhan’a akıtılan atık sular, hem nehri kirletirken hem de doğal yaşama büyük darbe vuruyor.

Elbistan Şeker Fabrikası, 2016-2017 yılı alım kampanyasına devam ediyor. Tam kapasite ile çalışan fabrikada kullanılan su, atıksu olarak Ceyhan Nehri’ne deşarj ediliyor. Bu yıl, atık suların yanı sıra çamur havuzlarından taştığı iddia edilen pancar posaları da Ceyhan Nehri’ne bırakıldı. Pancar posaları, uzun süre Ceyhan Nehri’nin bulanık bir şekilde akmasına neden oldu. Elbistan Belediye Meclisi, bu durumun ardından hemen harekete geçti. Elbistan Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda harekete geçen Zabıta Müdürlüğü resmi yazı ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ve Elbistan Şeker Fabrikası’nı Ceyhan Nehri’nin kirletilmesi hususunda uyardı. Kirliliğin devam etmesi üzerine 24 Ekim 2016 tarihinde Elbistan Şeker Fabrikası’nın Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıkların incelenmesi için Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Aynı tarihte yine KASKİ Elbistan Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fabrikada, çamur havuzlarında ve atık suların Ceyhan Nehri’ne döküldüğü noktada kapsamlı bir inceleme yaptı. İncelemenin sonrasında Elbistan Şeker Fabrikası’na 240 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Elbistan Belediye Meclisi, ayrıca yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle Elbistan Şeker Fabrikası’nı kınama kararı aldı.

Bugüne kadar en büyük idari para cezası ile karşı karşıya kalan Elbistan Şeker Fabrikası’nda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin, atık suları kanalizasyon hattına verecek özel bir düzeneği de saptadıkları iddia edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün idari yaptırım cezası ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nda yapılan denetim sonucunda, fabrika bünyesinde oluşan endüstriyel atık suların arıtılması için kurulması zorunlu olan atık su arıtma tesisinin kurulmamış olması ve endüstriyel atık suların bir kısmının arıtılmadan yağmur suyu kanalı vasıtasıyla doğrudan kanalizasyon altyapısına verilmesi nedenlerinden dolayı işletmeye Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmış olup, konu ile ilgili denetimlerimiz devam etmektedir.”



