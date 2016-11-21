Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ceyhan’a atık boşaltan şeker fabrikasına rekor ceza

Elbistan Şeker Fabrikası, Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıklar nedeniyle bugüne kadar yazılmış en fazla idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Şeker fabrikası’na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Bu haber kez okundu.

Ceyhan’a atık boşaltan şeker fabrikasına rekor ceza

Elbistan Şeker Fabrikası, Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıklar nedeniyle bugüne kadar yazılmış en fazla idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Şeker fabrikası’na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Termik santrallerden sonra bölgenin en büyük sanayi kuruluşu olan Elbistan Şeker Fabrikası,  kurulduğu 1985 yılından beri arıtma tesisi olmadığı için atıklarını zaman zaman borular vasıtasıyla Ceyhan Nehri’ne deşarj ediyor. Özellikle kampanya dönemlerinde Ceyhan Nehri’nde boşaltılan atıklar nedeniyle çok büyük çevre sorunları ortaya çıkıyor. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden Ceyhan’a akıtılan atık sular, hem nehri kirletirken hem de doğal yaşama büyük darbe vuruyor.

Elbistan Şeker Fabrikası, 2016-2017 yılı alım kampanyasına devam ediyor. Tam kapasite ile çalışan fabrikada kullanılan su, atıksu olarak Ceyhan Nehri’ne deşarj ediliyor. Bu yıl, atık suların yanı sıra çamur havuzlarından taştığı iddia edilen pancar posaları da Ceyhan Nehri’ne bırakıldı. Pancar posaları, uzun süre Ceyhan Nehri’nin bulanık bir şekilde akmasına neden oldu. Elbistan Belediye Meclisi, bu durumun ardından hemen harekete geçti. Elbistan Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda harekete geçen Zabıta Müdürlüğü resmi yazı ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ve Elbistan Şeker Fabrikası’nı Ceyhan Nehri’nin kirletilmesi hususunda uyardı. Kirliliğin devam etmesi üzerine 24 Ekim 2016 tarihinde Elbistan Şeker Fabrikası’nın Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıkların incelenmesi için Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu. Aynı tarihte yine KASKİ Elbistan Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fabrikada, çamur havuzlarında ve atık suların Ceyhan Nehri’ne döküldüğü noktada kapsamlı bir inceleme yaptı. İncelemenin sonrasında Elbistan Şeker Fabrikası’na 240 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Elbistan Belediye Meclisi, ayrıca yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle Elbistan Şeker Fabrikası’nı kınama kararı aldı.

Bugüne kadar en büyük idari para cezası ile karşı karşıya kalan Elbistan Şeker Fabrikası’nda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin, atık suları kanalizasyon hattına verecek özel bir düzeneği de saptadıkları iddia edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün idari yaptırım cezası ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nda yapılan denetim sonucunda, fabrika bünyesinde oluşan endüstriyel atık suların arıtılması için kurulması zorunlu olan atık su arıtma tesisinin kurulmamış olması ve endüstriyel atık suların bir kısmının arıtılmadan yağmur suyu kanalı vasıtasıyla doğrudan kanalizasyon altyapısına verilmesi nedenlerinden dolayı işletmeye Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmış olup, konu ile ilgili denetimlerimiz devam etmektedir.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 1 ay önce

İdari yönetimin ve bu olayla ilgisi olan kim varsa görevinden alınmalı. Para cezası ile kurtulmamalılar.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandas 1 ay önce

Hayret yani birileri görev ihva ediyor

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
mustafa 1 ay önce

yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. yarın birgün fabrikadan suya akıtılan maddeyi tahlile gönderecekler ve o tahlil sonucu EVSEL artık diye gelecek ceza iptal olacak.. geçen yıllarda oldugu gibi..biz yine o kokuyu çekmeye o kirliligi görmeye devam edecegiz. sesimizi duyuramayacagız..ceza yazıldı diye fabrika suyu kapanmayacak yarın bakın yine bırakacak.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

CEZA KESİLMESİ SORUNU ÇÖZMEZ,DEVLETDEN ÇIKAN PARA DEVLETE GİDİYOR.BU KİRLETME YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR,GÜZELİM NEHİRDE BALIK YAŞAMIYOR.KURARSIN ATIK TEMİZLEME TESİSİ SORUN ÇÖZÜLÜR.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
mete köse 1 ay önce

Çok komik, şeker fabrikasına 240 bin çok paradır ya.... Tahminim çevrede ve suda yaşayan canlılara verdiği zarar 2,5 mio TL ile eski haline getirlemez...
Memleketimizde bahçe/bağcılık bitti, insanların ortalama yaşı 50-60 oldu (sonrasında kanser), A-B-C-D projeleri faaliyete başlıyor. Millet 'tekaici' olmak hevesinde.
''Ceyhan kuruduğunda ,son ağaç yok olduğunda son balık öldüğünde Elbistanlı adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak''

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
vatandaş 1 ay önce

bu iş bence fabrika çevresindeki arsa sahiplerinin iştahını kabartmak'tan başka bir şey değil o fabrika 30 yıldır orada bu zamana kadar neden şikayet yoktu dersiniz....

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ahmet 1 ay önce

Az+vermis+yine

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ibrahim 1 ay önce

Rekora+bak+her+240+bin+bende+1+2+milyon+lira+zannettim

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29