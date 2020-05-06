Ceyhan ve Söğütlü’de yasadışı balık avına 4 koldan mücadele

Tüm uyarılara rağmen, yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlar ise yüksek miktarlardaki para cezalarından kaçamıyor.

Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’ndaki yasadışı balık avcılığında, özellikle balıkların göç mevsimine girmesi ve karınları yumurta dolu olduğu için hareket kabiliyetlerinin azalmasını fırsat kollayanlar nedeniyle artış yaşanıyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, balıkların neslini tehlikeye sokan bu kişilerin yakalanıp gerekli cezaya çarptırılmaları için yoğun çaba harcıyorlar. Yapılan sıkı denetimler ve kesilen yüksek miktarlı cezalarla birlikte kaçak avlanan kişi sayısında ciddi bir düşüş sağlandı. Ekipler, hem Ceyhan Nehri’nden hem de Söğütlü Çayı’ndan çok sayıda tırıvırı adlı av malzemesi ile ağ ve serpme topladı. Ekiplerin 2 günlük çalışması sonucunda yasadışı balık avında suçüstü yakalanan şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan toplam idari para cezası 10 bin 200 TL daha idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve Elbistan Belediyesi zabıta ekiplerinin, son bir haftada yazılan yaklaşık 25 bin TL’ye yakın idari para cezasına rağmen bu sorumsuzluğu devam ettirenlere yönelik denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.



