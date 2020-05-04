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Ceyhan ve Söğütlü’de kaçak balık avına 15 bin 400 TL ceza

Balık avının kesinlikle yasak olduğu Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı gibi yan kollarında kaçak olarak avcılık yapanlara ceza yağdı. Özellikle balıkların yumurtlama mevsiminde olmasını fırsat bilen sorumsuzlara göz açtırmayan ekipler, toplamda 15 bin 400 TL idari para cezası kesti.

Ceyhan ve Söğütlü’de kaçak balık avına 15 bin 400 TL ceza
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Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda, yumurtlama mevsimi olan 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında balık tutmak kesinlikle yasak. Bu dönemde avlanmak, balık neslinin de tükenmesi noktasında ciddi tehlike doğuruyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve polis, kaçak avcılığın önlenmesi için birlikte mücadele veriyor. Ekipler, dört bir koldan denetimlerde bulunuyor. Özellikle Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nın birçok noktasında yapılan denetimlerde, yasadışı avda kullanılan ağ, serpme ve tırıvırı gibi birçok av malzemesine el konuldu. Çoğunluğu, yasadışı av yaparken suçüstü yakalanan şahıslara da 1700 TL ile 6 bin TL arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi. Söz konusu şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan yazılan toplam idari para cezası 15 bin 400 oldu.

Ekiplerin, caydırıcı denetimlerinin ve kontrollerinin aralıksız süreceği bildirildi. Yetkililer, söz konusu akarsularda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında balık avlamanın kesinlikle yasak olduğunu belirterek yasağa uymayan şahısların titizlikle takip edileceğini para cezası uygulanacağının altını çizdiler.


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