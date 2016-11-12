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Ceyhan Parkı’na, ‘Şehit İsrafil Kargı’ ismi verildi

Elbistan Belediyesi Belediye Meclisi aldığı karar ile Ceyhan Parkı’nın ismi, Şehit İsrafil Kargı Parkı olarak değiştirildi.

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Ceyhan Parkı’na, ‘Şehit İsrafil Kargı’ ismi verildi

Elbistan Belediyesi Belediye Meclisi aldığı karar ile Ceyhan Parkı’nın ismi, Şehit İsrafil Kargı Parkı olarak değiştirildi.

Elbistan’ın en güzel parklarından biri olan Ceyhan Parkının ismi, şehidin isminin yaşatılması amacıyla değiştirildi. Belediye Meclisi’nin aldığı kararın ardından, parkın girişlerindeki tabelalar da değiştirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekât Polisi İsrafil Kargı’nın ismi, Ceyhan Parkı’nda yaşatılacak. Bu amaçla, Ceyhan Parkı yazan tabelanın yerine “Şehit İsrafil Kargı Parkı” tabelası asıldı.

Konu ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bilindiği üzere 4 Nisan 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada kahraman Özel Harekât Polisimiz İsrafil Kargı şehit olmuştu. Hiç şüphesiz ki bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu kapsamda Elbistan Belediye Başkanımız sayın Durmuş Küçük’ün önerisi ile Ceyhan Parkımızın ismi Şehit Özel Harekât Polisi İsrafil Kargı Parkı olarak değiştirilmiştir. Karar sonrası parkımızın tabelaları da hazırlatılarak, yerlerine asılmıştır. Ayrıca bu vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.”

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Sultan 1 ay önce

Şehit İsrafil kargi nin ismi bi okula verilmişti zaten. Keske diğer şehitlerden birinin ismi verilseydi parka

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Elbistanlı 1 ay önce

Tam yerinde bir karar yalnız o parktaki dönen pislikleride bir temizlense çok güzel olacak şehitimizin ismine yakışır bir park olacak ailemizle gezemiyoruz.

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Ahmet 1 ay önce

Bide normal kağıda yazsaydınız şehidimizin ismini daha özenle bir baska tabelayla assaydınız iste o zaman sahane olurdu bu kadar umursamamazlık olamaz

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Mehmet 1 ay önce

Kesin İşçilerin maaşın dan kestileri yada vermedikleri aylıklardan yaptirmislardir. Aratan paralarda nere gitti Allah bilir. ..........Sahipsiz elbistan...........

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Salih 1 ay önce

Senle gittigimiz evinin karşısındaki o parka isminin verilecigini biri söylese gülerdik..kahraman arkadaşım toprağın bol olsun

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