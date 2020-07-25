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Ceyhan Otel, ‘güvenli turizm’ belgesini aldı

Elbistan’da konaklama sektöründe faaliyet gösteren Ceyhan Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘güvenli turizm’ sertifikasını almaya hak kazandı.

Ceyhan Otel, ‘güvenli turizm’ belgesini aldı
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 Otel işletmecileri Mevlüt ve Kerim Özkara, sertifikayı Elbistan’da ilk alan otel olmanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada da ilk olan Güvenli Turizm Sertifikası otellere dağıtılmaya başladı. Koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınıyor. Elbistan’da bu önemli belgeyi ilk alan işletme ise Ceyhan Otel oldu. Otel yönetimi tarafından alınan tedbirler kapsamında tüm misafirlerin girişlerde ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine dair belge istenirken, yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon gibi yoğunluğun olduğu alanlar sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Odalar ve diğer kapalı üniteler temizlik sonrası en az bir saat havalandırılırken, eğitimli ve hijyen sertifikalı personeller maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Otelin İşletmecileri Mevlüt ve Kerim Özkara, koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Tüm denetimlerden geçtik. Elbistan’da bu belgeye sahip olan ilk ve tek işletme biziz. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler” dediler.

İşletme sahipleri Mevlüt ve Kerim Özkara, “Koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın genelgesinde sonra Kovid-19 sertifikası olan güvenli turizm sertifikası için müracaatımızı yaptık. Dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip ‘Güvenli Turizm’ sertifikası aldık. Bu sertifika doğrultusunda hizmet veriyoruz. Misafirlerimizin güvenli bir şekilde otelde konaklamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Güvenle ve memnuniyetle bu sertifikamızı misafirlerimize gösteriyoruz. Sertifika kriterlerine gün ve gün uymaktayız ve Kovid-19 dönemi bitene kadar da kriterler doğrultusunda hareket edeceğiz. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek” şeklinde konuştular.



 


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Ceyhan Otel‘güvenli Turizm’ Belgesini Aldı
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lokantacı kadir akdaş ankara 2 hafta önce

hayırlı ugurlu olsun başarılar dilerim

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OBALI ÖMER 2 hafta önce

Hayırlı olsun yakışır.

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Serkan 2 hafta önce

Mevlüt ve Kerim Özkara abilerim bu güveni rahmetli babalarının göstermiş olduğu dürüst şeffaf güvenilir esnaf olmasından aldıkları bu dürüstlüğü her daim ileriye götürdüler hak ettiler bizlerin gözünde bu güven zaten vardı evrak ile tastiklenmiş oldu

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Metin ÖZCAN 2 hafta önce

Çok Kıymetli Mevlüt ve Kerim ÖZKARA kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Rahmetli Cemil Ağabey'imin yadigârı olarak bu seçkin işletmeyi her yönden örnek bir şekilde titizlikle yöneterek ; güleryüzlü, temiz, disiplinli, ilkeli hizmetleriyle memleketimizde ilk " Güvenli Turizm Belgesi " almaya , hakkıyla layık görülmüşlerdir. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun İnşaAllah.

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Murat ÇOLAK 2 hafta önce

Hayırlı uğurlu olsun inşAllah

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MURAT AKIL 2 hafta önce

Hayırlı olsun Tebrik ederim

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Güvenli turizm 2 hafta önce

Her hafta 100000 yabancı, 500000 yerli turist gelen memleketimize hayırlı olsun.

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