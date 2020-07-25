Ceyhan Otel, ‘güvenli turizm’ belgesini aldı

Otel işletmecileri Mevlüt ve Kerim Özkara, sertifikayı Elbistan’da ilk alan otel olmanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve dünyada da ilk olan Güvenli Turizm Sertifikası otellere dağıtılmaya başladı. Koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınıyor. Elbistan’da bu önemli belgeyi ilk alan işletme ise Ceyhan Otel oldu. Otel yönetimi tarafından alınan tedbirler kapsamında tüm misafirlerin girişlerde ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine dair belge istenirken, yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon gibi yoğunluğun olduğu alanlar sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Odalar ve diğer kapalı üniteler temizlik sonrası en az bir saat havalandırılırken, eğitimli ve hijyen sertifikalı personeller maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Otelin İşletmecileri Mevlüt ve Kerim Özkara, koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Tüm denetimlerden geçtik. Elbistan’da bu belgeye sahip olan ilk ve tek işletme biziz. Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler” dediler.

İşletme sahipleri Mevlüt ve Kerim Özkara, “Koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın genelgesinde sonra Kovid-19 sertifikası olan güvenli turizm sertifikası için müracaatımızı yaptık. Dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında tüm denetimlerden geçip ‘Güvenli Turizm’ sertifikası aldık. Bu sertifika doğrultusunda hizmet veriyoruz. Misafirlerimizin güvenli bir şekilde otelde konaklamalarını sağlamak adına elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Güvenle ve memnuniyetle bu sertifikamızı misafirlerimize gösteriyoruz. Sertifika kriterlerine gün ve gün uymaktayız ve Kovid-19 dönemi bitene kadar da kriterler doğrultusunda hareket edeceğiz. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek” şeklinde konuştular.







