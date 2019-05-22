Ceyhan Nehri’ne sahil yolu açılıyor

Ceyhan Nehri kenarında bulunan 3 adet gazinonun kaldırılması kararı sonrası harekete geçen Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı mevkiine kadar devam edecek olan sahil yolu çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, sahil yolunun, Kerkük Caddesi köprüsünden başlayıp Pınarbaşı köprüsünde biteceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz; Ceyhan Nehri üzerindeki Kerkük Caddesi Köprüsü’nden başlayıp Pınarbaşı Köprüsüne kadar, Ceyhan Nehri’ne paralel kıyı şeridinden her iki tarafı 17 metre genişliliğinde yol açma çalışmasına başladı. 1 aya kadar bu yolların tamamlanması ile birlikte Köprübaşı’ndan, Pınarbaşı’na kadar Ceyhan sahil yolu açılmış olacak.”













