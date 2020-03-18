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Ceyhan Nehri’nde taşkına karşı önlemler alınıyor

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Ceyhan Nehri’nin yükselmesi sonucu risk altında olan evlerin boşaltılarak, yeni taşkın riskine karşı da gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Ceyhan Nehri’nde taşkına karşı önlemler alınıyor
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Kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri’nin debisinin yükseldiğini ifade eden Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, “Ortaklı Mahallesi’nin Ceyhan Nehri yatağına yakın kısımdaki 10 tane evden 40’a yakın vatandaş sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiştir” dedi.

Ortaklı Mahallesi’ndeki su baskını olduğu yönündeki ihbarlar üzerine tüm kurumların harekete geçirildiğini aktaran Kaymakam Pınar, “Kahramanmaraş Afet Müdahale Planı kapsamında, Valimiz Vahdettin Özkan tarafından ilgili birimler seferber edilmiş,  Kaymakamlığımız başta olmak üzere, DSİ Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afşin Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte hemen Ortaklı mahallesine hareket etti. Su seviyesinin gece saatlerinde bir miktar daha yükselebileceği ihtimaline binaen tedbir amaçlı olarak Ortaklı Mahallesi’nin Ceyhan Nehir yatağına yakın kısımdaki 10 tane evden 40’a yakın vatandaş ve 40 kadar büyükbaş hayvan sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara geçici barınma için yer teklif edilmiş ancak; tahliye edilen vatandaşların aynı köydeki akrabalarında kalacak yerleri olduğunu beyan etmeleri ve köyden ayrılmak istememeleri üzerine geçici barınma için yapılan hazırlıklar askıya alındı. Aynı gün İlçe Jandarma Komutanlığımızdan bir unsur ve DSİ yetkililerinden oluşan bir ekip su seviyesini takip etmek amacıyla Ortaklı mahallesinde nöbet tuttu. Saatlik yapılan ölçümlerde su seviyesinin kademeli olarak düşüş gösterdiği yerinde tespit edildiği için tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlarımız tekrar evlerine döndü” ifadelerini kullandı.

 Kaymakam Pınar, nehir yatağında iş makineleri ile ileriki günlerdeki su baskını riskini azaltmak için çalışmalara başlandığını da sözlerine ekledi.

 


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Ceyhan Nehri’nde Taşkına Karşı önlemler Alınıyor
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