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Ceyhan Nehri’nde balık ölümlerine ilişkin araştırma başlatıldı

Ceyhan Nehri’nin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği noktadaki kanalizasyon bacasından suya karışan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Ceyhan Nehri’nde balık ölümlerine ilişkin araştırma başlatıldı
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Ceyhan Nehri’nin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği noktadaki kanalizasyon bacasından suya karışan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sudan ve balıklardan numune alınırken; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, balık ölümlerinin sebebinin belirlenmesi için konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

Ceyhan Nehri’nde tarih tekerrür etti. Daha önceki yıllarda da aynı durumun yaşansa da 2 yıldır görülmeyen balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etti. Ceyhan Nehri’ndeki balık ölümlerinin yaşandığı yer ise, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Kerkük Caddesi’nin kesiştiği nokta oldu. Buradaki kanalizasyon bacasından nehre karışan kirlilik, suyun da rengini değiştirdi. Bu noktadan itibaren su üzerinde balık ölümlerinin yaşanmasına neden oldu. Suyun üzerinde yer yer pamukçuk benzeri liflerin oluştuğu gözlendi. İhbar üzerine nehrin bu bölümüne giden Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numuneler aldı. Balık ölümlerinin nedeninin, laboratuarda yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. 

Balık ölümleri ile ilgili değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, konu üzerinde hassasiyetle durduklarının altını çizdi.

Olayın, hem İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırıldığının bilgisini veren Kaymakam Demir, kirliliğin ve balık ölümlerinin kaynağının da araştırma sonucunda netlik kazanacağını söyledi.







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