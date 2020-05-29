Ceyhan Nehri’nde ağla kaçak balık avına gece baskını

Ekipler, onlarca balığı takıldıkları ağdan kurtarıp yeniden yaşam şansı vermek için zamanla yarışırken kaçak avlanan şahsa da yaklaşık 6 bin TL idari para cezası kesildi.

Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı başta olmak olmak üzere bölgedeki akarsularda balık popülasyonun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. Özellikle yumurtlama dönemini fırsat kollayarak kaçak balık avı yapmak isteyenlere göz açtırılmıyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis ve Elbistan Belediyesi zabıta ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadelesi, toplumun genelinden de büyük destek görüyor. Vatandaşlar, gerek sosyal medyadaki paylaşımları gerekse de yorumları ile ekiplerin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getiriyorlar.

Yapılan tüm uyarılara kulak tıkayıp kaçak balık avında ısrar edenlerden biri daha gece baskını ile yakalandı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan Nehri ile Söğütlü Çayı’nın birleştiği noktada ağ gererek kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye gittiklerinde her iki akarsuyun birleştiği noktada yaklaşık 50 metre ağ gerildiğini tespit etti. Ekipler, sudan güçlükle çıkarılan ağa takılan balıkların canlı olduğunu fark etti. Bıçakla kesilen ağdan kurtarılan balıklar tekrar ait oldukları nehre bırakıldı. Ağla kaçak avcılık yapan şahsa da, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 6 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.







