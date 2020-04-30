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Ceyhan Nehri rekreasyon projesinde çalışmalar şehir içine kaydırıldı

Elbistan Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı Ceyhan Nehri temizleme ve ıslah projesi çalışmalarını, nehrin beton kanalda aktığı şehir içi geçişine kaydırdı.

Ceyhan Nehri rekreasyon projesinde çalışmalar şehir içine kaydırıldı
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 Ceyhan Nehri’nin Kaynarca bölgesinden başlayıp şehri terk ettiği nokta olan Battalgazi Köprüsü’ne kadar olan bölümündeki yatak temizliğini bu yıl bitirmeyi hedefleyen Elbistan Belediyesi Fen İşleri ekipleri, proje aşamasının büyük bölümünü tamamladı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bom uzunluğu 25 metre olan özel bir iş makinesi ekskavatör ile geçtiğimiz yıl çalışmalara başlandığını ve bu yıl tamamlanması planlandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Geçtiğimiz yıl başlatılan Kaynarca ve Ceyhan Nehri ıslah çalışmaları, Fen İşleri Müdürlüğümüzce bu yılda devam ediyor. İlk olarak Kaynarca mevkiinden 25 metre bom uzunluğa sahip özel iş makineleri ile başlayan ıslah çalışmalarımız, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar tamamlanmıştı. Bu yıl da kaldığımız yerden devam ederek, Battalgazi Köprüsü’ne kadar bitirmiş olacağız.

Kanal temizliği ile suyun berraklığın sağlanması ve ilçemizde yapılacak projelerde vatandaşlarımızın su ile temasının artırılması hedeflenmektedir. Yıllarca akıp giden Ceyhan’ımızdan daha fazla istifade etmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla daha çok çalışarak, daha temiz bir Elbistan inşa etmek istiyoruz” denildi.





 


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