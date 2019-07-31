Ceyhan Nehri kenarındaki işletmeler kaldırılıyor

Elbistan Belediyesi, Ceyhan Nehri rekreasyon çalışmaları kapsamında nehir üzerinde lokanta olarak faaliyet gösteren barınak tarzındaki yapıları kaldırmaya başladı.

Elbistan için çok önemli bir yere sahip olan Ceyhan Nehri üzerinde büyük bir rekreasyon projesini hayata geçiren Elbistan Belediyesi, nehir kenarlarına kurulan işletmeleri kaldırmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, amaçlarının yıkmak olmadığını, aksine Elbistan’ın güzelleşmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bilindiği üzere Ceyhan Nehrimiz üzerinde büyük bir rekreasyon projesi başlattık. Bu proje kapsamında şehir merkezimizden geçen nehrin etrafındaki işletmeleri kaldırıyoruz. Balıkçılar barınağının da rekreasyon projemizde kaldırılması mecburiyeti hasıl olmuş ve gerekli çalışmaları başlattık. Bizim amacımız kimsenin işyerini yıkmak veya mağdur etmek değildir. Aksine Elbistan’ımızın güzelleşmesi ve hak ettiği yere taşınması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Tabi bu çalışmalar esnasında gürültü kirliliği yaşanmaktadır. Bu rahatsızlıktan dolayı da halkımızdan özür diliyoruz” dedi.







