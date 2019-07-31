banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ceyhan Nehri kenarındaki işletmeler kaldırılıyor

Elbistan Belediyesi, Ceyhan Nehri rekreasyon çalışmaları kapsamında nehir üzerinde lokanta olarak faaliyet gösteren barınak tarzındaki yapıları kaldırmaya başladı.

Ceyhan Nehri kenarındaki işletmeler kaldırılıyor
banner145
banner143
 

Elbistan Belediyesi, Ceyhan Nehri rekreasyon çalışmaları kapsamında nehir üzerinde lokanta olarak faaliyet gösteren barınak tarzındaki yapıları kaldırmaya başladı.

Elbistan için çok önemli bir yere sahip olan Ceyhan Nehri üzerinde büyük bir rekreasyon projesini hayata geçiren Elbistan Belediyesi, nehir kenarlarına kurulan işletmeleri kaldırmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, amaçlarının yıkmak olmadığını, aksine Elbistan’ın güzelleşmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bilindiği üzere Ceyhan Nehrimiz üzerinde büyük bir rekreasyon projesi başlattık. Bu proje kapsamında şehir merkezimizden geçen nehrin etrafındaki işletmeleri kaldırıyoruz. Balıkçılar barınağının da rekreasyon projemizde kaldırılması mecburiyeti hasıl olmuş ve gerekli çalışmaları başlattık. Bizim amacımız kimsenin işyerini yıkmak veya mağdur etmek değildir. Aksine Elbistan’ımızın güzelleşmesi ve hak ettiği yere taşınması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Tabi bu çalışmalar esnasında gürültü kirliliği yaşanmaktadır. Bu rahatsızlıktan dolayı da halkımızdan özür diliyoruz” dedi.




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vedat 3 hafta önce

Çok güzel. Aynı uygulamanın Pınarbaşı gölet çevresindeki işletmeler için uygulanmasını önemle arz ediyoruz. Görüntü ve gürültü kirliliği yaptığı gibi, doğal su çevresini boğucu bir görüntü sergilemektedirler. Bu tür işletmeler daha geri planlarda faaliyet göstermelidir. Gölet kıyıları yeşil alan, yürüyüş yolu, seyir parkuru , banklarla düzenlenmelidir.

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
CELALİ 3 hafta önce

KALDIRIMLAR İŞGAL ALTINDA SİTE YOL KAVŞAGI MANAVLAR LÜTFEN MÜDAHALE KALDIRIMDAN GEÇEMİYORUZ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mülayim Sert 3 hafta önce

Başganım noluyor? Helal olsun helal! Pavyonları yıktın şimdi de ceyhanın güzelligine gölge düşüren işletmeleri kaldırıyorsun. VAllaha kimsenin yapamadığını yaptın. Hizmetler artarak devam etmeli. Ödedigimiz vergilerin hizmet olarak donmesi mutluluk verici!

Cevapla
Beğenmedim! (7)
Avatar
vatandaş 3 hafta önce

Başkan çok teşekkürler. Çoook çirkin, eğreti ve ucube idi. Şimdi Pınarbaşı, kaynarca....tertemiz ve nezih olacak inşAllah. Şimdi de şehir merkezi Ceyhan içindeki diğer kafeterya ve çay ocakları da kaldırılmalıdır.

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
Vatandaş 3 hafta önce

Birazda sokaklarimiz temizlense vatandaslarda cevreye biraz duyarli olsa yerlere cop atmasa ayni coplukte yasiyor gibiyiz biraz duyarli olalam cevremizi temiz tutalim nihayetinde icinde yasayan biziz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tayyip 3 hafta önce

Ekonomik kriz var millet açlıktan kırılıyor insanların ekmek teknesini kapatmayın

Cevapla
Beğenmedim! (15)
Misafir Avatar
vatandaş 3 hafta önce @Tayyip

ekonomik kriz var diye vatandaşın ortak kulanım alanını kimsenin kullanmaya hakkı yok belediye başkanını da kutluyorum çok isabetli bir karar vermiş tebrik ediyorum devamını bekliyorum.

Beğenmedim! (6)
Avatar
İlyas 3 hafta önce

Isabetli bir karar

Cevapla
Beğenmedim! (6)
Avatar
vatandaş 3 hafta önce

HELAL OLSUN.

Cevapla
Beğenmedim! (8)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116