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Ceyhan Nehri kenarındaki eğlence mekânları kaldırılacak

Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri’nde başlatılan rekreasyon projesi devam ederken, proje alanı içerisinde kalan eğlence mekanlarının kaldırılması için görüşmelerde sona gelindi.

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Ceyhan Nehri kenarındaki eğlence mekânları kaldırılacak

           Elbistan’ı ortadan ikiye bölerek akan Ceyhan Nehri’nde başlatılan rekreasyon projesi devam ederken, proje alanı içerisinde kalan eğlence mekanlarının kaldırılması için görüşmelerde sona gelindi.             Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi’nin sürdüğünü ifade ederek, bu alan içerisinde kalan eğlence mekânlarının işletmecileri ile görüştüklerini ve bu mekânların kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

            Mazhar Türk, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

            “Ceyhan Nehri Rekreasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatih Mehmet Erkoç’un talimatları doğrultusunda yaklaşık 1 aydır burada çalışmalar sürüyor. Ceyhan’ın kenarındaki rekreasyon çalışmalarını, kıyıdaki toprağın alınıp yerine doğal taş bırakılması şeklinde devam ediyor. 1 hafta içerisinde çalışmalar sona erecek. Dolayısıyla taş ocağından getirilen taşlar buraya yerleştirilecek.

Ceyhan Nehri’nin hemen yanında yer alan eğlence alanlarının yanındaki hafriyatlar da buradan kalkacak. İmkân olduğu sürece çalışmalar devam edecek. Eğlence mekânları ile ilgili daha önce Büyükşehir belediye Başkanımızın talimatları ile işletmecilerle zaman zaman bir araya geldik. Görüşmelerimizi yaptık. Son 6 ay içinde 4 defa görüşme yaptık. Onların isteklerini de dinledik. Biz kendi görüşlerimizi ortaya koyduk, onların görüşlerini aldık ve ortak noktada buluşma ortamı sağlamaya çalıştık. Maksadımız kimseyi mağdur etmek değil. Burada Elbistan’ımıza yakışan, güzel olan, insanlarımızın huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Dolayısıyla da bu konuda herhangi bir sıkıntımız olmadı. Kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor.”

Eğlence mekânı işletmecisi Ökkeş Nacar ise, bu tesislerin kaldırılmasını kendilerinin de istediğini belirterek, “Fatih Mehmet Erkoç Başkanımız sağ olsun bize gereken yardımı gösteriyor. Buraların eğlence sektöründen hariç, Ceyhan Nehri kenarının temiz ve berrak olması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ceyhan Nehri kenarında yapılan düzenleme çalışmaları devam ediyor. Buradan aileler geçerken veya çevrede emlak sektörünün rahatsız olduğunu gördük. Bizde Fatih Başkanımız nasıl bir önlem aldı ise ona saygı gösteriyoruz. Bu mekânların kaldırılmasını bizde istiyoruz. Bu mekânların şehir içinde kalmasından dolayı bizde sıkıntı yaşıyoruz” dedi. 

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fatih bölükbaşı 1 ay önce

gecde olsa güzel bir karar

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Alican 1 ay önce

Pinarbasindan sehire kadar antepde ki ataturk parkı gibi bir park yapilmali up uzun icinde bisiklet rampalari kafeterya canli muzik havuzlar koşu yuruyus yolu bisiklet yolu piknuk alanlari olmali sehirden cikan bir insan huzur icinde pinarbasina kadar yuruyus yapmali gerekirse pinarbasi yolunu alttan veya ustten gecis yapilip sadece yaya insanlarin gececegi yuruyys yolalrinin oldugu bir duzenleme yapjlmali çok bir sey degil turkiyede benzerleri var artik bu ti p sehir boyu parklar her herye var yoksa APARTMAN DOLACAK DEMEDI DEMEYIN.

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Nurhan taşkın 1 ay önce

Çok şükür temelli kaldırılırda bir daha asla bu tarz mekanlar açılmaz

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DOĞAN DOĞANCAN 1 ay önce

NURHAK DAĞININ TEPESİNE KURSANIZ BU TÜR MEKANLARI MÜŞTERİLERİNDE AZALMA OLMAZ.

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ASLAN GENCO 1 ay önce

KALDIRMAYIN GARDAŞIM ARABASI OLMAYAN SIKINTI YAŞAR

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Serkan 4 hafta önce

Syn buyuksehir belediye baskanima cok tsk ederim elbistan bu temizlik projesine gec bile kaldı pinar basindan esentepeye kadar nehrin yeniden tertemiz insa edilmesi ferekir aydinlatma bisiklet yolu yuruyus yolu elbistan a yakisan degerin verilmesi gerekir arz ederim

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Yaşar demiregen 4 hafta önce

Yerinde olur çok güzel olur aileler huzur içinde yürüyüş yapsınlar çocuk parkı olsun piknik yerleri olsun elbistana yakışır yer olsun eğlence yerleride şehir dışında olsun emeği geçen herkesden Allah razı olsun

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mustafa 4 hafta önce

yıllar önce mekanlarına karşılık çevre arsa ve evlerden hisseler verildi. sattılar parasını aldılar zaten o yerlerde hakları yokki.sıkıntıda yok zaten kaldıracaklarını söylemişler.inşllah uzamaz erkenden kalkar.

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