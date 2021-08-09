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Ceyhan Höyük’te 1.Derece Sit alanının kapsamı genişletildi

Elbistan’da, Ulu Cami’in güney yamacında kalan ve geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılarda Dulkadiroğlu Beyliği’ne ait olduğu tahmin edilen saray kalıntılarının bulunduğu Ceyhan Höyük’te, 1.Derece Arkeolojik Sit alanının kapsamı genişletildi.

Ceyhan Höyük’te 1.Derece Sit alanının kapsamı genişletildi
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Ulu Cami, Çarşı Atik Cami, Himmet Baba Cami, Selçuklu Hamamı, Ulu Caminin arkasında bulunduğu tahmin edilen Dulkadiroğlu Sarayı’nı içine alan adanın yeniden ayağa kaldırılmasını öngören proje çerçevesinde Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nün koordinesinde yaklaşık 7 yıl önce sondaj kazısı yapılmıştı. Sondaj kazıları sonrasında saraya ait olduğu düşünülen temelin yanı sıra, Roma ve Anadolu Selçuklu dönemine ait seramik parçalarına da ulaşılmıştı. Sondaj kazılarında elde edilen bulguların analizinin ardından bölgedeki çukurlar da kapatılmıştı. Bölge, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2015’te aldığı karar doğrultusunda ayrı ayrı 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak ilan edilmişti.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, söz konusu alanda bulunan ve özel mülkiyete ait 6 adet parselin, 3.derece arkeolojik sit alanı kapsamından 1.derece arkeolojik sit alanına alınmasıyla ilgili talebini karara bağladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Ceyhan Höyük Geç Dönem Arkeolojik Yerleşim Alanı III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde özel mülkiyete 6 adet parselin sit derecesinin, sondaj sonucu çıkan arkeolojik veriler doğrultusunda III. Derece Arkeolojik Sit alanından I. Derece Arkeolojik Sit alanına dönüştürülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir” denildi.

Türk sanatı ve mimarisi açısından özel bir önemi ve yeri olan Dulkadiroğlu Sarayı’nın binlerce yıl sonra yeniden ortaya çıkarılmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arkeolojik kazı izni bekleniyor.

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Ceyhan Höyükte 1.Derece Sit Alanının Kapsamı Genişletildi