Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atık Pil Kampanyası

İlçe genelinde atık pillerin değerlendirilmesi ve çevreye olan zararların azaltılması amacı ile başlayan Atık Pil Kampanyası kapsamında ortak proje ile elde edilen Atık Pil Kutuları, ilçe genelindeki okullara dağılmak üzere, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Atık Pil Kutularının teslimatı sonrası konu hakkında açıklama yapan Elbistan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Kağıtlı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Atık Pil (TAP) Derneği tarafından hazırlanan, Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ortaklığında düzenlenen Atık Pil Kampanyası kapsamında hazırlanan Atık Pil Kutularımızı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt’a teslim ettik. Buradan da ilçemiz genelindeki okullara dağıtımı yapılarak, öğrencilerimizin atık pillerin doğaya karışmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Toprağa karışan piller yok olmayıp zamanla içindeki elementlere ayrışırlar bunlar yer altı sularına karışarak zarar vermektedir. Toprağın sahip olduğu mineraller bu elementler yüzünden metrelerce alanda çürüme ve yok olma meydana gelir. Suyun içinde zehirlenmeye sebep olarak bölgedeki canlıların hayatını tehdit etmektedir. Canlıların yok olması düzenin bozulmasına sebep olarak denge şaşacaktır. Bu tehdit bir gün içerisinde olmayacak ama yıllar sonra etkisini gösterecektir. Küçük bir pilin 4 metreküp toprağı zehirlediği bilimsel bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, yapılan ortak projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, atık pillerin doğaya karışmasının önüne geçmek bakımından çok güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Atık Pil (TAP) Derneği tarafından hazırlanan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Elbistan Belediyesi ortaklığında düzenlenen Atık Pil Kampanyası kapsamında, ilçede bulunan okullara dağıtılmak üzere hazırlanan atık pil kutuları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.





