Çevre Timi’nden Pınarbaşı’nda gönüllü temizlik

Elbistan’da yaz mevsiminde vatandaşların uğrak noktalarının başında Ceyhan Nehri’nin kaynağı olan Pınarbaşı geliyor. Her ne kadar mangal yapmak yasak olsa da birçok vatandaş, Ceyhan’ın verdiği serinlikle vakit geçirmek için Pınarbaşı’nı tercih ediyor. Mesire alanının temizliği belediye ekiplerince sürekli yapılsa da piknikçilerden ve ziyaretçilerin arkalarında bıraktığı çöpler, çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençlerden oluşan Çevre Timi, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Gençler, Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere çevre yollarda atılan pet şişe ve diğer çöpleri topladı.

Çalışmayla ilgili olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevreni temiz tut, sağlıklı yaşa" diyen Çevre Timi gönüllü gençlerimiz ile birlikte yollarda ve mesire alanı etrafında çevre temizliğini gerçekleştirdik” denildi.











