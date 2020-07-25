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Çevre Timi’nden Pınarbaşı’nda gönüllü temizlik

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençlerden oluşan Çevre Timi, Pınarbaşı mesire alanında vatandaşların rastgele yere attıkları çöpleri topladı.

Çevre Timi’nden Pınarbaşı’nda gönüllü temizlik
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Elbistan’da yaz mevsiminde vatandaşların uğrak noktalarının başında Ceyhan Nehri’nin kaynağı olan Pınarbaşı geliyor. Her ne kadar mangal yapmak yasak olsa da birçok vatandaş, Ceyhan’ın verdiği serinlikle vakit geçirmek için Pınarbaşı’nı tercih ediyor. Mesire alanının temizliği belediye ekiplerince sürekli yapılsa da piknikçilerden ve ziyaretçilerin arkalarında bıraktığı çöpler, çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençlerden oluşan Çevre Timi, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Gençler, Pınarbaşı mesire alanı başta olmak üzere çevre yollarda atılan pet şişe ve diğer çöpleri topladı.

Çalışmayla ilgili olarak Elbistan Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevreni temiz tut, sağlıklı yaşa" diyen Çevre Timi gönüllü gençlerimiz ile birlikte yollarda ve mesire alanı etrafında çevre temizliğini gerçekleştirdik” denildi.


Yerel Manşetler
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Çevre Timi’nden Pınarbaşı’nda Gönüllü Temizlik
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Hacı Ahmet 2 hafta önce

Önce gençlik merkezindeki dolaplar, yemekler, yollar temizlensin, halı altına süpürülenler temizlensin. Gençlik merkezinin mutfağı temizlensin, yatak odası temizlensin, pislenen koltuklar temizlensin

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Mehmet 2 hafta önce

Halk bilinçli olacak veya ceza kesilecek

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Arif 2 hafta önce

MaşAllah kaldırımlar ottan geçilmiyor belediyemiz ne iş yapıyor bu kaldırımlar milletin vergisiyle yapılıyor bakım yok bizim vatandaş zaten duyarsız temizlik konusunda demekki herkes halinden
mennun.keske sahipsiz elbistan malatyanin ilçesi olsaydı

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Serdar 1 hafta önce

Allah sizden razı olsun.İyi ki içimizde az da olsa iyiler var. Valla yoksa çekileceği kalmadı Elbistanın. Okumuşu da atıyor çöpü,okumamışı da. Aslolan atmamaktır ama eşşekler atınca insanlara da temizlemek düşüyor.İyi ki varsınız Allahım razı olsun.

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