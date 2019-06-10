Ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım ürünlerine zarar verdi

Elbistan başta olmak üzere çevre ilçelerde akşam saatlerinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım ürünleri ve meyve ağaçlarına zarar verdi.

Ülke genelini etkisi altına alan yağışlı hava, Elbistan’da da kendisini hissettirdi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Tarlalar, dolu nedeniyle bembeyaz örtü ile kaplandı. İlçe merkezinde yer yer etkili olan dolu yağışı, kırsal mahallelerde zarara neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ağaçlardaki başta kayısı ve elma olmak üzere meyveleri yere dökerken, sebze fideleri de hasar gördü. Dolu yağışından, Büyükyapalak ve Gökçeören Mahalleleri’nin büyük bölümünün etkilendiği belirtildi.

Sadece Elbistan’ı değil, bölgede etkili olan dolu yağışından çevre ilçeler de nasibini aldı. Çevre ilçelerdeki çiftçiler ve yetiştiriciler, dolu yağışının neden olduğu hasarı, sosyal paylaşım sitelerindeki videoları ile anlattı. Bir çiftçi, bahçesindeki kiraz, elma ve şeftali ağaçları ile tarlasındaki fasulye, soğan ve domates fidelerinin tamamında ciddi hasar oluştuğunu söyleyerek, yaz ürününün tamamen yok olduğunu vurguladı.





