Çerezlik ay çekirdeğinde yüksek verim sevinci

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, dekara 300-400 kilogram arasında ürün alınmasının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bu yıl mevsim şartları ile birlikte sulama başta olmak üzere modern tekniklerle tarım yapıldığını belirten Başkan Bulut, “Bu da kalite ve yüksek rekolteyi beraberinde getirdi” diye konuştu.

Elbistan’da uzun yıllar boyunca ekimi yapılan ve çiftçilerin ‘beyaz altın’ olarak tanımladığı yerli ay çekirdeğinde hasat sezonu tamamlandı. İç piyasa başta olmak üzere birçok ülkeye de ihracatı yapılan beyaz ay çekirdeği, verimi ve fiyatı ile hem çiftçilerin hem de ilçenin ekonomisine büyük katkı sundu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçenin özellikle beyaz ay çekirdeğinde marka olma özelliğini yeniden kazanma yoluna girdiğini söyledi.

Elbistan’da çerezlik ay çekirdeğinin 2 çeşidinin birden yetiştirildiğini ifade eden Başkan Bulut, “Elbistan, uzun yıllardır çerezlik ay çekirdeğinde söz sahibidir. Fiyat dengesizliği nedeniyle zaman zaman ekim alanı düşse de çiftçimiz ay çekirdeği üretiminden hiç vazgeçmedi. Son yıllarda yerli dediğimiz ay çekirdeğine ek olarak Çin’den gelen siyah çekirdek ekiminin de yapıldığı ilçemizde hasat sezonu tamamlandı. Hem sahada yaptığımız incelemelerde hem de çiftçilerimizden aldığımız bilgilerde bu yıl için verimin gayet yüksek olduğunu görüyoruz. 300-400 kilogram gibi gayet memnun edici rakamlar var.

Hem mevsim şartları hem de çiftçilerimizin çabası ile oluşan sevindirici bir durum yaşıyoruz. Çiftçilerimiz artık daha modern teknikler kullanıyor. Özellikle de sulamada bunu daha iyi görür olduk. Salma sulama yerine damlama sulamaya geçen çiftçilerimiz var. Bu da tarladaki ürünün ihtiyacı olan suyu en iyi şekilde almasını sağlıyor. Çiftçilerimiz bu konudaki teknolojiyi takip ettikçe daha iyi sonuçlar elde edecektir” dedi.

Sezonun başında gümrük düzenlemesi nedeniyle piyasada bir belirsizlik oluştuğunu hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Ay çekirdeği piyasası şekillendi. Ürünün kalitesine göre 13-14 lira bandında bir fiyat oluştu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde verim ve fiyat dengesi sağlanırsa ekim alanı da artacaktır. Elbistan, çerezlik ay çekirdeğinde marka olma özelliğini tekrar kazanacaktır” şeklinde görüş belirtti.