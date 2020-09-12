Cenk Tosun’dan Elbistanlılara mesaj var

Tüm dünyanın kabusu haline gelen ve ülkemizde de yaklaşık 7 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, sosyal izolasyonun azaltılması tüm çevrelerce birinci öncelik olarak görülüyor. Elbistan Belediyesi de, koronavirüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek amacıyla attığı adımlara ek olarak sosyal medya hesabından sanat, kültür ve spor camiasının ünlü isimlerinin ‘evde kal’ mesajları ile farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e Twitter hesabından mesaj atarak, Elbistanlılara maske ve sosyal mesafe kuralın uyma çağrısı yapan son isim ise, sporseverlerin yakından tanıdığı başarılı oyuncu Cenk Tosun oldu.

Twitter hesabından Cenk Tosun’un mesajını paylaşan Başkan Gürbüz, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymalarının hayati önem arz ettiğini ifade etti.

İngiltere’nin Premier Lig takımlarından Everton FC'de top koşturan Cenk Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Merhabalar Elbistan, Ben Cenk Tosun. Lütfen hepiniz evde kalın. Mecbur kalmadığınız sürece dışarı çıkmayın. İş için veya gıda ihtiyacınızı karşılamak için dışarı çıkacak olursanız, maskenizi takın ve sosyal mesafeye uyun. Bu pandemi sürecini hep beraber atlatacağız.”