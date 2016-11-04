Cenazesi, park kenarına bırakılan adam, Elbistanlı çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokak ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettikten sonra cenazesi, sağlık ekiplerince bir parkın yanına bırakılan Mahmut Arslan'ın (66) Elbistan ilçesine bağlı Kışla Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Elbistan’a bağlı Kışla Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 66 yaşındaki Mahmut Arslan, TKİ’den emekli olduktan sonra Antalya’nın Muratpaşa ilçesine yerleşti. Ermenek Mahallesi 3 nolu sokaktaki evinden öğle namazına gitmek için çıkan Arslan, biraz ilerledikten sonra aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Arslan, yere yığıldı. Düşmenin etkisiyle başını asfalta çarpan Arslan’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Arslan, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan’ın yaşamını kaybetmesi üzerine mahalle sakinleri, eşi Zeynep Arslan'ın da rahatsız olduğunu belirterek, cenazeyi görmemesi için sağlık ocağı ya da hastaneye götürülmesini istedi. İddiaya göre sağlık ekipleri, bu isteği bölgede tek ambulans olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Arslan’ın cenazesi, daha sonra ambulansa alınarak olay yerinden 200 metre ileride yer alan çocuk parkının yanına götürüldü. Cenazenin üzerini battaniye ile örten mahalleli, ardından durumu polise bildirdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Arslan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından aile fertleri tarafından defnedildi.