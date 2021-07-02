Cemevi’nden ‘Sivas katliamı’ açıklaması

2 Temmuz 1993'te gerçekleşen Sivas katliamının üzerinden tam 28 yıl geçti. 2 Temmuz'da Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında Sivas'ta bulunan yazar, şair ve fikir insanının kaldığı Madımak Oteli, içindeki insanlarla birlikte ateşe verildi. 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde 35 kişi hayatını kaybetti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından olayların 28.yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapılarak hayatını kaybedenler anıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, “2 Temmuz 1993’te kadınlarımız, yazarlarımız, aydınlarımız, sanatçılarımız ve ellerinde sazı, dillerinde duazları, deyişleri olan ozanlarımız, semah dönen çocuklarımız Sivas’ın ortasında, devletin gözü önünde yakılarak katledildi. Etkinlik için Madımak Oteli’nde kalan; dostluk için barış için saz çalan aydın canlarımızı yakan karanlık güçlerin kullandıkları bu katillerin amacı neydi? En kutsal varlık olan insanları ateşe vermek hangi dinle hangi insanlıkla bağdaşabilir. İnsanları katletmek, insanlar arasına nifak sokmak, barışı ve dostluğu yoksak isteyen karanlık güçleri ve onların piyonlarını lanetliyoruz. Ülkemiz insanlarının barış içerisinde yaşamalarını diliyoruz” dedi.