Cemevi’nde geleneksel aşure programı düzenlendi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nin, her Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure günü etkinliğinin bu yılki buluşması büyük ilgi gördü. Cemevi bahçesindeki organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, Deva Partisi Elbistan İlçe Başkanı Muhammed Şahin, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kamber Yurdakurban, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Alevi kanaat önderleri, dernek ve oda yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt Dede’nin aşure duasını yaptırması ile başlayan programda, sahne alan yerel sanatçılar seslendirdikleri deyişler ve mersiyelerle katılımcılara hüzün dolu anlar yaşattı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, haklı ile haksızın, zalim ile mazlumun, doğru ile yanlışın savaşının hiç bitmeyeceğinin altını çizdi.

Cimikoğlu, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerine başlayan Cimikoğlu, “1341 yıl önce Kerbela’da yaşanan katliam tarihe kara bir leke olarak kazındı. İşte biz bugün burada o katliamı lanetliyor ve yad ediyoruz. Dünyanın hangi köşesinde, ülkemizin neresinde yaşıyorsa yaşasın rengine, ırkına, dinine, diline ve inancına bakmadan can cana yaşayalım. Yezid gibi tekbir getirerek hiçbir cana kıymayalım. 72 millete aynı göz ve nazarla bakalım. Biz 1341 yıldan beri o mübareklerin çocukların, bebeklerin, kadınların ve erkeklerin yaşadığı acıyı yaşayarak yas tutuyoruz. O insanlara karşı vefa borcumuzu ödemek için yas-ı matemi tutuyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt Dede ise, “Bizler, Hakk’a kul olduk. Hz. Muhammed Mustafa ve onun ehli beytine tabii olduk. Sevdik 12 imamları. Muharrem ayı, hak için bedenin, özün, sözün terbiye edildiği aydır. Bu ayda oruç Allah için tutulur; yas ise Kerbela’da Hz. Hüseyin için, fahri kainat Muhammed Mustafa’nın ailesi için tutulur” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Muharrem ayı ve aşure gününün ayrı ve özel bir yeri olduğuna dikkati çekti.

Muharrem ayının, Müslümanların hafızalarında asırlardır silinmez izler bırakan Kerbela Vakasının yaşandığı hüzünlü bir dönem olduğunu ifade eden Kaymakam Demir, Muharrem ayında Kerbela'da yaşanan bu dram elbette birimizin, bazımızın değil; millet olarak hepimizin ortak acısı, ortak hüznü, ortak kederidir. Bu zulmü yapanlar, insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuşlardır. Hacı Bektaş Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nce düzenlenen aşure günü programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Kerbala’da o dönemde mazlumun katliamcı, zalimin de mazlum gibi gösterilmeye çalıştığını hatırlatarak; bu günde benzer durumların yaşandığını ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Doğru insanlar kötü; kötü insanlar da doğru olarak bugünkü toplumumuzda gösterilebiliyor. Toplumumuzun birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için en çok ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Kerbala’dan hepimizin alması gereken dersler var. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.