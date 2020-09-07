Cemevi’nde aşure dağıtımı yapıldı

Cemevi bahçesindeki organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kamber Yurdakurban ve mahalle muhtarları katıldı. Programda ilk olarak Alevi kanaat önderi Ali Ekber Dede tarafından dua yapıldı. Duanın ardından sevginin, dayanışmanın, hoş görünün ve birlikteliğin simgesi olan aşurenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak dağıtıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, pandemi süreci nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenledikleri programda bir takım değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu yılki programın geniş kapsamlı tören olarak düzenleyememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Cimikoğlu, “Biz 1340 yıldan beri çocukların, bebeklerin, kadınların ve erkeklerin yaşadığı acıyı yaşayarak yas tutuyoruz. O insanlara karşı vefa borcumuzu ödemek için yas-ı matemi tutuyoruz. Yası-matemin ardından geleneksel olarak aşure lokma ikramımız yapılıyordu. Dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl programımızı sınırlı tutmak zorunda kaldık. Tören şeklinde değil de canlarımıza sadece aşure dağıtımının yapıldığı bir organize düzenledik. Kovid-19 kuralları çerçevesinde bu dağıtımı yaptık. Hz. Hüseyin ve ehlibeyt aşkına matem orucu tutanların orucu Hak katında kabul ola” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Muharrem ayının, İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli olayları bünyesinde barındırdığına işaret etti.

Muharrem ayının ve aşurenin, birliğin ve dayanışmanın ne kadar ulvi duygular olduğunu bir kez daha insanlığa anlattığını ifade eden Kaymakam Demir, “Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, ülkemiz başta olmak üzere, dünya üzerinde barış ve huzur tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın tuttuğu oruçlarının kabulünü diliyorum” şeklinde konuştu.



