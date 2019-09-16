Cemevi’nde aşure birlikteliği

Cemevi’nde her Muharrem ayında geleneksel hale getirilen Aşure Günü etkinliğinin bu yılki buluşması büyük ilgi gördü.

Cemevi bahçesindeki organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Volkan Ezerçe, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, kurum amirleri ve müdürleri, Alevi kanaat önderleri, dernek ve oda yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, sahne alan yerel sanatçılar Barış Yeşil ve Deniz Doğan, seslendirdikleri deyişler ve mersiyelerle katılımcılara hüzün dolu anlar yaşattı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, haklı ile haksızın, zalim ile mazlumun, doğru ile yanlışın savaşının hiç bitmeyeceğinin altını çizdi.

Cimikoğlu, “Kerbela olayı, 680 yılında yaşanan mazlum ile zalimin savaşıdır. Hz. Hüseyin haksıza karşı olup izzetle ölmeyi üstün buldu. Muharrem ayında matem tutmak adaletten, haktan ve şereften yana olmaktır. Mazlum Hz. Hüseyin; inancından, dürüstlüğünden taviz vermeyen, dedesi Hz. Muhammed ve babası Hz. Ali’nin yolunu takip ettiği için zalim Yezid tarafından Ehl-i Beyt soyuna karşı bir katliam yapıldı. Biz 1339 yıldan beri o mübareklerin çocukların, bebeklerin, kadınların ve erkeklerin yaşadığı acıyı yaşayarak yas tutuyoruz. O insanlara karşı vefa borcumuzu ödemek için yas-ı matemi tutuyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt Dede ise, ilk olarak aşure duası yaptırdı. Garip Dede, “Bizler, Hakk’a kul olduk. Hz. Muhammed Mustafa ve onun ehli beytine tabii olduk. Sevdik 12 imamları. Muharrem ayı, hak için bedenin, özün, sözün terbiye edildiği aydır. Bu ayda oruç Allah için tutulur; yas ise Kerbela’da Hz. Hüseyin için, fahri kainat Muhammed Mustafa’nın ailesi için tutulur” şeklinde konuştu.

































Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt Dede’nin konuşmasının ardından program, dev kazanlarda hazırlanan 10 bin kişilik aşurenin vatandaşlara ikramı ile sona erdi.