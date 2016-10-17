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Cemevi’nde aşure birlikteliği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nin organize ettiği ve binlerce kişilik olarak hazırlanan aşurenin ikram edildiği program, dile getirilen deyişler ve mersiyelerle hüzün ve yasın derinden yaşandığı görüntülere sahne oldu.

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Cemevi’nde aşure birlikteliği

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nin organize ettiği ve binlerce kişilik olarak hazırlanan aşurenin ikram edildiği program, dile getirilen deyişler ve mersiyelerle hüzün ve yasın derinden yaşandığı görüntülere sahne oldu.

Cemevi’nde her Muharrem ayında geleneksel hale getirilen Aşure Günü etkinliğinin bu yılki buluşması büyük ilgi gördü. Aşure programına; Alevi kanaat önderleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, “Haklı ile haksızın, zalim ile mazlumun, doğru ile yanlışın savaşı hiç bitmeyecek” diyerek, şunları söyledi:

“Kerbela olayı, mazlum ile zalimin savaşıdır. İmam Hüseyin, iki şeyden birini yapabilirdi. Haklıdan yana olup izzetle ölmek, haksızdan yana olup zilletle yaşamak. Hz. Hüseyin haksıza karşı olup izzetle ölmeyi üstün buldu. Çünkü bu bir beylik davası değildi. Bu bir aldanış değildi, körü körüne tehlikeye atılış değildi. Bu bir inanç davasıydı. Bu bir anlayış örneği, bu bir şeref savaşıydı. Hz. Hüseyin ya başarıya ulaşacak, insanlığı eşitlik, kardeşlik ve adalet ilkeleri içinde yaşatacak, Yezidin saltanatına son verecek, ya bu yolda boyun eğmeden şehit olacaktı.”

Cimikoğlu, konuşmasını, “Kerbela olayında kendini feda eden İmam Hüseyin, yüz yıllar öncesinden bize mazlumluğuyla zulme karşı durmayı, onurumuzu korumayı, şerefli şahadetiyle onurlu yaşamanın bir hak ve bir vazife olduğunu gösterdi. Kerbela olayı sadece İslam tarihinin değil, insanlık tarihinde en kara ve acıklı sayfaların sonucunu oluşturur” sözleri ile tamamladı.

Alevi kanaat önderlerinin konuşması ve duaları ile süren aşure töreni, dev kazanlarda hazırlanan aşurenin vatandaşlara ikramı ile sürdü. 

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mustafa 2 ay önce

Allah kabul etsin.

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