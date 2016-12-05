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Cem Evi ve Dernekler Platformundan ziyaret

Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Cem Evi ve Dernekler Platformu Girişimi, Çan-Der'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Cem Evi ve Dernekler Platformundan ziyaret

            Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Cem Evi ve Dernekler Platformu Girişimi, Çan-Der'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni kongre yapılan Çan-Der’e ziyarette bulunduktan sonra yapılan toplantıya; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cem Evi Derneği, Afşin Yeşildere Pirsultan Derneği, Küllü Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Zillihan Yardımlaşma Derneği, Aşağı İçmeler Yeni Mahelle Cem Evi Derneği başkan ve yöneticileri katıldı.

Yapılan toplantıda, bölgedeki cem evi derneği ve derneklerin sorunları konuşulurken, bundan sonra sorunları demokratik ortamda beraber hareket ederek çözme kararı alındı. Bu tür ziyaret toplantıların artarak devam edeceği belirtilirken, bölgedeki diğer cem evi ve derneklerin de platforma kazandırılması için görüşmeler yapılacağı konusunda karara varıldı. 

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