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Çelikler’den filtre sistemi ve işçi açıklaması

Çelikler Holding’e bağlı Afşin-Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından santrale filtre takılması ve işçilerin durumuna ilişkin olarak yapılan açıklamada, baca gazı filtre sistemi kurulumuna geçildiği belirtilirken; santral çalışsın ya da çalışmasın işçi çıkarılmayacağı vurgulandı.

Çelikler’den filtre sistemi ve işçi açıklaması

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüklerinin 20 yıllığına işletme devir hakkını alan Çelikler Holding’e bağlı Afşin-Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu, kamuoyunu meşgul eden filtre sistemi takılması konusu ile 1 Ocak’tan sonraki süreç hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Filtre sistemi kurulması için deneyimli bir şirketle anlaşma imzaladıklarını ve önümüzdeki günlerde ekipmanların teslimatına başlayacaklarını anlatan Hoşoğlu, “Hedefimiz çok kısa süre içerisinde çevre yatırımlarını devreye almaktır” dedi.

Hoşoğlu, baca gazı filtre sistemi ile ilgili şunları söyledi:

“Geçen 12 aylık süre içerisinde çevre sistemiyle ilgili danışmanımız Alman VPC firması ile beraber jeolojik etütlerimiz yapıldı. İhale şartnamesi hazırlandı. İşin yapımı ile ilgili uluslararası şirketler çağrılıp ihaleler yapıldı. Bu konuda deneyimi olan bir şirketle baca gazı arıtma sisteminin yapımı için birkaç ay önce anlaşma imzalandı. İşin yapımına geçildi ve siparişler verildi. Birtakım ekipmanların da sahaya gelmesini bekliyoruz.”

Santral, 31 Aralık’tan sonra şartlar ne olursa olsun çalışan sayısını azaltmayacaklarını, aksine yeni alımlara devam edeceklerini vurgulayan Afşin-Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu, bu konuda da bir bilgi kirliliğinin bulunduğunu hatırlatarak, “Bir belirsizliği de aydınlatmak istiyorum. Termik santral ve maden sahasında çalışan taşeronlarımızla beraber 3 bin 400 personelimizle çalışmalarımız bugün olduğu gibi bugünden sonra da aksamadan devam edecektir. Özetle yılsonu şartları ne olursa olsun, santral çalışsın veya kapansın hiçbir şekilde çalışan sayısını azaltmayacağız ve aksine personel alımımız, istihdam artışımız devam edecektir. Bu açıklamayı da bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yapmaktayız” ifadelerini kullandı.


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Mehmet 2 saat önce

Baca gazi sistemi nedir.Bunlar milleti kandiriyor

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Muhammet 2 saat önce

Halk'in gücü halk ve hür avuç muhalif medya konunun üzerinde hassasiyetle durmasa çelikler yada diğer şirketlerin çevre,insan vs hiç birşey umurlarında olmazdı.Bu arada ona buna teşekkür eden beslemeler birazcık akıl birazcık izan teşekkür ettiğiniz merciler'i yanlış seçiyorsunuz bile isteye yanlış seçiyorsunuz.

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Has elbistanli 2 saat önce

Çok güzel bir tezgah hazırlandı bütün millet de buna inandi..Arkadaşlar bu Cumhurbaşkanının bir projesidir. Amaç kamuoyunda oy oranı azalan Cumhurbaskani nin oy oranın artirmakti.once yasa bilerek kabul edildi Ardından REİS iptal etti ve bütün herkes Reis e teşekkür yarısına girdi.Ama milli görüş yemez böyle tezgahlari

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Elbistanlibiri 3 saat önce

Allah razi olsun cumhutbaskanimizdan ve sayin mahir unaldan

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harun 2 saat önce

ihaleler yapılmış, anlaşmalar imzalanmış, malzeme teslimi bekleniyor, hiç bir işçi çıkarılmayacak gibi açıklamalardan bir tanesini bile duymadım şimdiye kadar. bu durumu açıklamamaktaki amacınız büyük bir sır olduğu için miydi, yoksa vatandaşı provake etmekmiydi. Tam tersi fabrikayı çalıştıramayacağınızın ve bu durumun istihdama darbe olacağı şeklindeydi. bırakın bu politik açıklamaları, cebinize PARA AKITAN bu oluk için değil filitreyi santralı bile baştan sona yenilemeyi kabul ederdiniz.

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kesin yaparsınız 1 saat önce

uydurmadan bişey yapın milletin gözünü boyamalık konu kapansın gitsin daha geçengün siz değilmiydiniz şu kadar işçi çalıştırıyorum diye tehdit eden.

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millet 1 saat önce

rüzgar hangi tarafa eserse milletvekilleri ve çelikler o tarafa döner ne diyorduk çevir kazı yanmasın

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Ahmet 42 dakika önce

Herşey anlaşmalı çelikler kendilerine göre filtre sistemi kuruyor halk bir kez daha anlaşmalı şekilde kaldırıldı.Afiyet olsun

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