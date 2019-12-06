Çelikler’den filtre sistemi ve işçi açıklaması

Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüklerinin 20 yıllığına işletme devir hakkını alan Çelikler Holding’e bağlı Afşin-Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu, kamuoyunu meşgul eden filtre sistemi takılması konusu ile 1 Ocak’tan sonraki süreç hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Filtre sistemi kurulması için deneyimli bir şirketle anlaşma imzaladıklarını ve önümüzdeki günlerde ekipmanların teslimatına başlayacaklarını anlatan Hoşoğlu, “Hedefimiz çok kısa süre içerisinde çevre yatırımlarını devreye almaktır” dedi.

Hoşoğlu, baca gazı filtre sistemi ile ilgili şunları söyledi:

“Geçen 12 aylık süre içerisinde çevre sistemiyle ilgili danışmanımız Alman VPC firması ile beraber jeolojik etütlerimiz yapıldı. İhale şartnamesi hazırlandı. İşin yapımı ile ilgili uluslararası şirketler çağrılıp ihaleler yapıldı. Bu konuda deneyimi olan bir şirketle baca gazı arıtma sisteminin yapımı için birkaç ay önce anlaşma imzalandı. İşin yapımına geçildi ve siparişler verildi. Birtakım ekipmanların da sahaya gelmesini bekliyoruz.”

Santral, 31 Aralık’tan sonra şartlar ne olursa olsun çalışan sayısını azaltmayacaklarını, aksine yeni alımlara devam edeceklerini vurgulayan Afşin-Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. İşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu, bu konuda da bir bilgi kirliliğinin bulunduğunu hatırlatarak, “Bir belirsizliği de aydınlatmak istiyorum. Termik santral ve maden sahasında çalışan taşeronlarımızla beraber 3 bin 400 personelimizle çalışmalarımız bugün olduğu gibi bugünden sonra da aksamadan devam edecektir. Özetle yılsonu şartları ne olursa olsun, santral çalışsın veya kapansın hiçbir şekilde çalışan sayısını azaltmayacağız ve aksine personel alımımız, istihdam artışımız devam edecektir. Bu açıklamayı da bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yapmaktayız” ifadelerini kullandı.