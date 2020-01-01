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Çelikler Holding’ten taşeron firmada çalışan 115 işçiyle ilgili açıklama

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin işletmecisi Çelikler Holding’ten, araç kiralama firmasındaki işçilerin durumu ve sözleşme konusuna ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

Çelikler Holding’ten taşeron firmada çalışan 115 işçiyle ilgili açıklama

Açıklamada, taşeron firma ile Çelikler Holding arasında sözleşme maddeleri ile alakalı hiçbir anlaşmazlık olmadığı vurgulandı. Taşeron firmanın, asgari ücret zammıyla ilgili çalışanlarla anlaşmazlığa düştüğü belirtilen açıklamada, Çelikler Holding olarak araç kiralama sözleşmesini devam ettirmekten yana olduklarının da altı çizildi.

Kamuoyunda ve sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan haberlerin ve paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Firmamız, Afşin Elbistan A Termik Santralini devir aldığı tarih itibarıyla işletmenin taşeron firmaları ile de yapılan sözleşmeleri devam ettirmiştir ve sözleşme maddelerine de özenle riayet etmiştir. İşletmemiz ile araç kiralama sözleşmesi olan firma arasında sözleşme maddeleri ile alakalı hiçbir anlaşmazlık olmamıştır. Ancak firma asgari ücrete yapılan artış nedeni ile çalışan personeli arasında anlaşmazlık yaşadığından dolayı sözleşmenin bir buçuk yıl daha devam etmesi gerekirken tek taraflı olarak fesih etme kararı almıştır. Bizim gayemiz şirket olarak araç kiralama sözleşmesini devam ettirmektir. Bu sayede firmanın çalıştırdığı 115 kişi de işsiz kalmayacaktır. Kamuoyunda ve sosyal medya üzerinde firmamıza karşı asılsız haberler yaptırılarak insanlar yanlış yönlendirilmek istenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu tür haberlere itibar etmemelerini, gerekli ve doğru bilgileri firmamız yetkililerinden rahatlıkla öğrenebileceklerini kamuoyuna duyurur, saygılar sunarız.”


Yerel Manşetler
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