Çelikler Holding’ten 115 işçi ile ilgili Uçan Turizm’e cevap

Çelikler Holding’in, sözleşmedeki yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, araç kiralama işinin yüklenicisi firmanın beyanlarının da sözleşmeye ve yasal mevzuata aykırılık teşkil ettiği; haksız ve hukuki dayanaktan da yoksun olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz hakkındaki iddialar haksız ve mesnetsiz olup; Uçan Turizm Seyahat İnş Tic. ve San. Ltd. Şti. – Uğur Turizm İnş. Pet. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti İş Ortaklığı ile EÜAŞ arasında “Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 2016 ve üzeri modelde 49 adet pikap, 2016 ve üzeri modelde 4 adet binek otomobil olmak üzere toplam 53 adet aracın 3 yıl süreyle yakıt hariç sürücülü olarak kiralanmasına ilişkin sözleşme 03.05.2018 tarihinde imzalanmıştır. Afşin-Elbistan Termik Santralinin işletme devir hakkı şirketimize 01.12.2018 tarihinde fiili olarak devredilmiş olup; firmayla yapılan protokol ve Afşin- Elbistan – A Termik Santrali İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi uyarınca sözleşme ve dokümanları aynı şartlarla uygulanmak üzere anlaşılmıştır. İşin konusu araç kiralanması olup; iş ortaklığına kilometre başına hak ediş ödenmekte ve sözleşmesinde yer alan fiyat farkı formülü uygulanarak ödeme yapılmaktadır. Şirketimiz; iş ortaklığına yasal düzenlemeler kapsamında, gerek sözleşmeden gerekse yasal mevzuat gereği üzerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmiş olup; açıklamalar sözleşmeye ve yasal mevzuata aykırılık teşkil ettiği gibi; haksız ve hukuki dayanaktan da yoksundur. Uçan Turizm Seyahat İnş Tic. ve San. Ltd. Şti. – Uğur Turizm İnş. Pet. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. iş ortaklığı sözleşme şartlarına aykırı olarak sözleşmeyi 01.01.2020 tarihinde tek taraflı feshederek müvekkil şirketi mağdur etmiş ve maddi zarara uğramasına neden olmuştur. Ayrıca, söz konusu şirket bu tür açıklamalarla kamuoyunda ve işçiler arasında infial yaratmak suretiyle şirketimizin ticari itibarını zedelemektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”