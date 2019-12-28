Çelikler Holding’den öğrencilere giyim yardımı

Çoğulhan Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez’in girişimleriyle Çoğulhan İlk ve Ortaokuluna gelen Çelikler Holding Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karakaş ve Çelikler Holding Genel Koordinatörü Mehmet Hoşoğlu, 215 öğrenci için kullanılacak giyim çeklerini okul yöneticilerine teslim etti.

Hediye çeklerini okul Müdür Yardımcısı Banu Çiçek ve Çoğulhan Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez’e teslim eden Çelikler Holding Genel Müdür Yardımcısı Erdal Karakaş ve Çelikler Holding Genel Koordinatörü Mehmet Hoşoğlu, öğrencilerin mağazadan istedikleri ayakkabı ve montları alabileceklerini ifade ettiler.

Çoğulhan Mahallesi Muhtarı Kadir Sönmez, ise, “Çelikler Holding, Çoğulhan Mahallemizde bulunan ilk ve ortaokulumuz öğrencilerine giyim ve bot yardımında bulundu. Bu okulda Berçenek, Büğet, Çomudüz, Alemdar ve Çoğulhan Mahallesinden öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Ayrıca mahallemizin her ihtiyacında sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Camimiz ve mezarlığımızın ihtiyaçları noktasında yardımcı olma sözü verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.