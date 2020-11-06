Çelikler Holding’den filtre sistemi açıklaması

Açıklamada, kuru baca gazı arıtma sistemlerinin yapımının bittiği, ıslak baca gazı arıtma sistemleri yatırımının tamamlanma oranının yüzde 65 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Türkiye’nin en büyük enerji üretim tesislerinden biri olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, Çelikler Holding'e devriyle birlikte başlatılan filtreleme ve baca gazı arıtma projesinde, dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, “Projenin mühendislik çalışmaları uluslararası standartlara ve son teknolojiye sahip olması amacıyla, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi” denildi.

Filtre sistemleri ve çevre yatırımları ile ilgili olarak, sürecin detaylı bir şekilde anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Proje tasarımının tamamlanmasıyla birlikte vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 yenilendi ve ilk etapta ıslak baca gazı arıtma sistemi yüzde 100 tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa'daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi. Böylece, pandemi koşullarında devam eden revizyon ve filtreleme çalışmalarında birinci faz tamamlandı ve haziranda üç ünitede çevre mevzuatının gerektirdiği şartların yerine getirilmiş olmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen geçici faaliyet belgesiyle üretime geçildi.”

Santralin çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışması için hayati önemdeki ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sisteminin, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgusu yapılan açıklamada, “İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa'da hazırlandıktan sonra, martta temeli atıldı. Pandemi koşullarına rağmen ara verilmeden ilerlenerek sistemlerin yüzde 65'i tamamlandı. Sistemlerin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 100 tamamlanması planlanıyor” bilgisi aktarıldı.

İlk ateşlemede doğalgaz kullanımıyla ilgili de yatırımın tamamlandığı kaydedilen açıklamada, “Santralin ünitelerindeki yakıcıları doğal gazla çalıştıracak ve fuel oil yakıt kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracak bir çevre duyarlılık projesi bu yıl kullanılmaya başlandı. Böylece, santralin ateşlenmesinde ortaya çıkan ve kara duman olarak bilinen görüntüler tarihe karıştı. Afşin Elbistan A Santrali, revizyon yatırımları sayesinde filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri konusunda dünya standartlarına sahip olacak ve elektrik üretim kapasitesini artıracak” cümleleri kullanıldı.

Açıklamada, son olarak santral ve linyit işletmelerinde 4 bine yakın istihdam sağlandığı ve işçilerin mağduriyet yaşamadığının da altı çizildi.