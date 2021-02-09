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Çelikler Holding’den FCD filtre sistemi açıklaması

Çelikler Holding’den Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde ıslak (Dry FGD) olarak projelendirilen baca gazı arıtma sisteminin kurulumunda gelinen son noktaya ilişkin açıklama yapıldı.

Çelikler Holding’den FCD filtre sistemi açıklaması
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Açıklamada, sulu filtre sistemlerinde tamamlanma aşamasına ulaşıldığı ve sistemin Nisan ayında faaliyete alınmasının hedeflendiği vurgulandı.

2020 yılı ortalarından bu yana santralin daha çevreci bir tesise dönüşmesi noktasında hızlı ve kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, “Bölge halkına istihdam, ülke ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayan, yerli kömürden ürettiği enerjiyle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkısı olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali, baca gazı arıtma sistemlerine yaptığı yatırımlarla da çevreye daha duyarlı hale geldi” denildi.

Santralin, ilk yakımda fuel oil yerine doğalgaz kullanmaya başladığı ve kuru FGD baca gazı arıtma sistemiyle karbondioksit salımının da minimuma indirildiği kaydedilen açıklamada, yüksek maliyetine rağmen, sulu FGD baca gazı arıtma sisteminin de bitme aşamasında olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, tesisin çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde çalışması için hayati önemdeki ıslak baca gazı arıtma (Wet FGD) sisteminin, Nisan ayında tamamlanması için tüm çabanın gösterildiğine değinildi.

Filtre sisteminin bitme aşamasında olduğu kaydedilen açıklamada son olarak santral ve linyit işletmelerinde 4 bin 500 kişinin istihdam edildiği ve işçilerin mağduriyet yaşamadığının da altı çizildi.


Yerel Manşetler
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Çelikler Holding’den FCD Filtre Sistemi Açıklaması