Çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcısı mesleklerinde çalışanların MYK mesleki yeterlilik belgesi almaları için ücretsiz sınav yapılacak. 5544 sayılı kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi. Asil Belge adlı firma, çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcısı mesleklerinde daha önce MYK belgesi almamış olanlara ücretsiz sınav yapacak. Söz konusu sınav, Elbistan’da Güneşli Mahallesi Kodalı Sokak D Blok No:5 adresinde yapılacak. Sınava girmek isteyenler, tüm detaylı bilgileri 0 530 489 2745 numaralı hattan öğrenebilecekler.
Çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcılarına ücretsiz sınav
Merkezi Hatay’da bulunan Asil Belge firması tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında çelik kaynakçısı ve endüstriyel boru montajcısı mesleklerinde daha önce MYK belgesi almamış olanlara ücretsiz sınav yapılacak.
02 Aralık 2020 Çarşamba 19:04
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- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...