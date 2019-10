ÇED sürecinde çevre kirliliği boyutu yeniden ele alınacak

Afşin’e yapılması planlanan C Termik Santrali için Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı düzenlendi. Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi’ne kurulması planlanan ve her biri 600 MWe gücünde 3 üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali’nin İDK toplantısına Afşin Belediye Başkanı Mehmet Güven, çevre örgütleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Toplantıda hazırlanan ÇED Dosyası görüşüldü. Toplantı sonucunda C Termik Santrali’nin, yol açacağı çevre kirliliği konusunun kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda, C Santrali’nin, bölgede kurulu buluna termik santrallerle birlikte değerlendirilip çevre üzerindeki etkileri araştırılacak. Çevre konusundaki kümülatif ve kapsamlı araştırmanın sonucu, C Santrali’nin ÇED sürecine yön verecek.

Ankara’da düzenlenen toplantıya katılan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, çevre kirliliği boyutunun belirlenmesiyle ilgili olarak görüşlerini, “Afşin’de bulunan termik santrallerin olumsuz sonuçlarını gördüğümüz ve bildiğimiz için ve iyi örneklerini görmediğimiz için gerginiz. Afşin’de A ve B Termik Santrali olmak üzere iki adet santral var. Ne yazık ki bunlar Almanya’da gösterilen örneklerine uygun olarak çalıştırılmadı. Bölgede yaşayan insanlar olarak A ve B termik santrallerinin iyi örneklerini hiçbir zaman görmedik. Yeni yapılacak termik santral belki çok iyi bir örnek olacak fakat biz buna ne yazık ki inanamıyoruz. Eldeki santrallerin iyi örneklerini görmediğimiz için bu konuda endişelerimiz çoğunlukta.

ÇED raporuna yine raporun geneline baktığımızda -olması gereken -kurbağanın bile geleceği düşünülmüş fakat burada yaşayan insanların geleceğine yer verilmemiş. Kurbağayı, kuşu düşünüyoruz, insanımızla olumlu veya olumsuz ilgili hiçbir değerlendirme yok. Burada Sağlık Bakanlığımızdan yetkililerimiz de var. Yapılan ÇED raporunda 35 yıldır Afşin’de enerji üretimi yapan termik santralle alakalı 1 tane bilimse veri oluşturulmamış. Termik santralden kaynaklı hastalıklarla alakalı araştırma yapılmamış, istatistiklere yer verilmemiş. Kuşları, kurbağaları, bitkileri düşünmemiz lazım. Ama şu raporda insanla ilgili bir değerlendirme bulamadık” açıklamasını yaptı.

Santralin, Afşin kadar Elbistan’ı da olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Başkan Güven, “Santralin yapılacağı yer Afşin’in neredeyse tamamını kükürt dioksit ve partikül maddeye maruz kalacak bir şekilde inşa edilecek. Neden daha önce planlanan alanda yapılmıyor. Afşin’e yapılacak yeni santralden hakim rüzgarlar nedeniyle yine en çok Elbistan etkilenecek. Bunun üçte biri Afşin’i, üçte ikisi Elbistan’ı etkileyecek. Oradaki yerel yöneticilerin duyarsız kalmasına da anlam veremiyorum. Sonuç itibariyle yapılacak Afşin C Termik Santralinin daha az sayıda nüfusu etkileyecek şekilde yapılması mümkün. Hiç yapılmasın, başka bir enerji kaynağı bulunsun bizler bunun taraftarıyız fakat milli enerjiye ihtiyacımız var. Yapılacaksa da daha az sayıda insanı etkileyecek, yeni alanları kirletmeyecek alanlarda yapılması mümkün” şeklinde konuştu.