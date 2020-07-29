Cebeloğlu: “Suç ve suçlulara taviz vermeyeceğiz”

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Demir, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın da katıldığı ziyarette Cebeloğlu ile ilçeyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında sahada olacaklarının altını çizdi.

Cebeloğlu, şöyle konuştu:

“İlçe bazlı çalışmalarımız var. Elbistan, kendine has özellikleri ve nüfusuyla Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi. Tarihi misyonu da olan bir ilçemiz. Bizim, suç ve suçlularla kesintisiz bir mücadele sürdüreceğiz. Başta organize suç örgütleri, tefecilik, narkotik suçlar ve son olarak da trafik noktasında çalışma yapacağız. Trafikte gürültü kirliliğine yol açan, yüksek sesle müzik yayını yapılması şeklinde halkı rahatsız edecek hiçbir davranışa izin vermeyeceğiz. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımının engellemesi için özel çalışma yapacağız. Bunların üzerine şiddetle gideceğiz. Bu uygulamalardaki temel amacımız Kahramanmaraş’ın, özelde de Elbistan’ın, burada yaşayan vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu, her türlü tehditten uzak, endişeden uzak bir yaşam ortamı sağlamaktır. Bu noktada da Elbistan İlçe Müdürlüğümüzdeki görevlilerimizle birlikte en üst seviyede bir mesai sağlayacağız.”

Görevlerini yerine getirirken vatandaş odaklı anlayışla hareket edeceklerini vurgulayan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “Burada görevlerimizi yerine getirirken kırmızıçizgimiz, hizmetinde olduğumuz vatandaşlarımızın devlet nezaketinde, devletin güler yüzüyle yaklaşacağız. Hizmetin yerinde ifası noktasında da vatandaşımızın iş ve işlemlerini en kısa sürede bitirecek şekilde, memnuniyet oranını artıracak şekilde görev yapacağız. Kahramanmaraş’ın tamamındaki bütün vatandaşlarımızın hizmetindeyiz: Suça tevessül edecek hiçbir oluşuma, hiçbir teşebbüse izin vermeyeceğiz. Bu görevlerimizi ifa ederken Elbistanlı vatandaşlarımızdan istirhamımız; emniyet birimlerine gereken yardımı zaten yapıyorlar ama en üst noktada da destek bekliyoruz. Bizim görevimizi sahada yaparken en büyük destekçimiz yine halkımızdır. Elbistanlı vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Biz hep sahada olacağız. Daha güzel, daha güvenli bir ortam için hep beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.









