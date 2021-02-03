Çatılarda biriken kara itfaiye ekiplerinden müdahale

Yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlar, özellikle ana cadde ve bulvarlardaki yayalar için tehlike doğurmaya başladı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri, özellikle insanların yoğun olduğu caddelerde çatılarda oluşan buzlanmalarla ilgili tedbiri elden bırakmazken, vatandaşlardan gelen talepler üzerine de çatılarda biriken kar kütlelerinin temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların talepleri üzerine merdivenli araçla çatılara ulaşan ekipler, kar kütlelerini de kürek yardımı ile güvenli bir şekilde yere düşürüyor.

Vatandaşlar da itfaiye ekiplerine bu çalışmaları ve önlemlerinden dolayı teşekkür ettiler.









