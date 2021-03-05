Çatıdan sarkan kadını, ölümün kıyısından polis kurtardı

Olay, Hamza Akbaş Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.K. isimli kadın, nişanlısı ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek cadde üzerindeki 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdan sarkan kadını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, çatıya çıkarken itfaiye de kadının düşme ihtimaline karşı hava yastığı ve branda açma işlemine başladı. A.K.’yi ikna etmek üzere çatıya çıkan polis, düşmek üzere olan kadını son anda kollarından yakaladı.

Ölümün kıyısından kurtarılan A.K., aşağı indirildikten sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







