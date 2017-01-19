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Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

Elbistan’da meydana gelen olayda, apartmanın çatısındaki su sızıntısına müdahale etmek amacıyla çatıya çıkan vatandaş, dengesini kaybederek aşağıya düşerek ağır yaralandı.

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Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

            Elbistan’da meydana gelen olayda, apartmanın çatısındaki su sızıntısına müdahale etmek amacıyla çatıya çıkan vatandaş, dengesini kaybederek aşağıya düşerek ağır yaralandı.

            Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde bir sitede ikamet eden Recep Boyraz (32), binanın çatı kısmındaki su sızıntısını gidermek amacıyla çatıya çıktı. Soğuk hava nedeniyle çatı üzerinde oluşan buzlanma nedeniyle dengesini kaybeden Recep Boyraz, yaklaşık 15 metre yüksekten toprak zemine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Boyraz’ın vücudundan kırıklar olduğu tespit edilirken, tedavi altına alındı.

            Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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