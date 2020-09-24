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Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale’de çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Elbistanlı işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Olay, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada yaklaşık 3 ay önce işbaşı yapan Elbistanlı işçi Ahmet Gök (44), çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralanan talihsiz işçinin yardımına ilk mesai arkadaşları koştu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gök, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gök’ün cenazesi, Elbistan’a getirilerek baba ocağı Alembey Mahallesi’nde toprağa verildi.

 


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Çatıdan Düşen Işçi Yaşamını Yitirdi
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Hakan ismet karaduman 6 saat önce

Rabbim cennetiyle mukafatlandirsin.
3 aylik çalışma donemimizde efendiligini gördük.Ailesine,yakınlarına rabbim sabırlar versin.Tüm mesai arkadaslarinin başı sağolsun.

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ilker ÇOLAK 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

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İrfan YILMAZ- İstanbul 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ALLAH sabır versin

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Hasan Hüseyin Şahin 5 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Emrah Cihan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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H Mehmet yay 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun komşumun sabırlar versin ailesine rabbim

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Sezer doğan 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Cebrail Elmas 4 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailelerine sabır versin rabbim

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