Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Olay, Çanakkale’nin Biga ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada yaklaşık 3 ay önce işbaşı yapan Elbistanlı işçi Ahmet Gök (44), çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Ağır yaralanan talihsiz işçinin yardımına ilk mesai arkadaşları koştu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gök, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gök’ün cenazesi, Elbistan’a getirilerek baba ocağı Alembey Mahallesi’nde toprağa verildi.
Rabbim cennetiyle mukafatlandirsin.
3 aylik çalışma donemimizde efendiligini gördük.Ailesine,yakınlarına rabbim sabırlar versin.Tüm mesai arkadaslarinin başı sağolsun.