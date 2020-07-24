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Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

Elbistan’da bir işyerinin çatısında çalışırken üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan işçi, yaşama tutunamadı.

Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı
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Sanayi sitesindeki bir işyerinde meydana gelen olayda, çatıda çalışan Yaser Karcı (36) bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. Karcı’nın ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı. Karcı, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçinin yardımına, düştüğü tamirhanedeki çalışanlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karcı, hemen ameliyata alındı. Durumu ağır olan Karcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın, Akbayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.  








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Çatıdan Düşen Işçi Kurtarılamadı
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Mükremin Akdaş 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Aile efradına Allah sabırlar versin.

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Tevfik Dogan 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESIN AILESINE SABIR NIYAZ EDRIM COK UZGUNUZ

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Vatandaş 2 hafta önce

İşçi sagligi ve iş guvenligi... Allah rahmet eylesin.

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Ali Berk 2 hafta önce

Allah Rahmet Eylesin

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Fatih 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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C kal 2 hafta önce

Hâk rahmet edsin yeri nur olsun

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Mert Ali kılıç 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Allahim ailesine sabırlar versin

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Ferruh Aksoy 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah geride kalanlara sabırlar versin inşAllah daima var olasın

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