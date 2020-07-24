Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

Sanayi sitesindeki bir işyerinde meydana gelen olayda, çatıda çalışan Yaser Karcı (36) bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. Karcı’nın ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı. Karcı, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçinin yardımına, düştüğü tamirhanedeki çalışanlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karcı, hemen ameliyata alındı. Durumu ağır olan Karcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Yaser Karcı’nın, Akbayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.















