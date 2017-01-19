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ÇATAK sayesinde yeniliklerle tanıştılar

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (Çatak) Programı, Elbistan’daki çiftçilere tanıtıldı. Bu amaçla yapılan toplantılarda, programın sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verilirken, çiftçilerin soruları da cevaplandırıldı.

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ÇATAK sayesinde yeniliklerle tanıştılar

          Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (Çatak) Programı, Elbistan’daki çiftçilere tanıtıldı. Bu amaçla yapılan toplantılarda, programın sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verilirken, çiftçilerin soruları da cevaplandırıldı.

          Elbistan’da yapılan çalışmalar kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri

Ferhat Seleş, Nuray Hiçyılmaz ve Büyükyapalak Mahallesi Zirai İşletme Danışmanı Mehmet Şen tarafından, Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesinde çiftçilere yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

          Elbistan genelinde 2016 yılında 26 mahallede yürütülen ÇATAK programı, 2017 yılında çiftçilerin yoğun talebi ve toprak-su kalitesinde çeşitli sebeplerden meydana gelen azalmalara bağlı olarak sulamada hassaslaşan alanlarda yapılan incelemeler sonucunda belirlenen yeni mahallerin ÇATAK kapsamına alınması planlanırken, konu hakkında açıklama Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan’dan geldi.

          Özcan, yaptığı değerlendirmede, “2016 yılında yürütülen ÇATAK çalışması sonucunda ilçemize yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş panelleri kullanılarak sulama yapan sistemin yanı sıra, tamburlu sulama sistemi kazandırılmıştır. 2017 yılında bu gibi yenilikler ilçemize kazandırılmaya devam edecektir” dedi.

          ÇATAK programı kapsamında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması amaçlanıyor.

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