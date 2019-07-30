Çarptığı otomobil kanala uçtu, arkasına bile bakmadı

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, S.T.’nin kullandığı 46 VL 258 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil yandan çarptı. Çarpan sürücü, durmak yerine arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden S.T.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazadan büyük şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, ilk şoku atlattıktan sonra arka koltuktaki küçük kızını da alarak araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anne ve kızının sağlık kontrolü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince yapıldı.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda plakası belirlenen aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.











