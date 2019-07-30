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Çarptığı otomobil kanala uçtu, arkasına bile bakmadı

Elbistan’da seyir halindeyken başka bir otomobilin yandan çarptığı otomobil, sulama kanalına düştü. Sürücü koltuğundaki anne ile küçük kızı ölümden dönerken, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen diğer aracın direksiyonundaki şahıs, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Çarptığı otomobil kanala uçtu, arkasına bile bakmadı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, S.T.’nin kullandığı 46 VL 258 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil yandan çarptı. Çarpan sürücü, durmak yerine arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden S.T.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazadan büyük şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, ilk şoku atlattıktan sonra arka koltuktaki küçük kızını da alarak araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anne ve kızının sağlık kontrolü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince yapıldı.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda plakası belirlenen aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.






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Mehmet ketmen 3 hafta önce

Katil işte bulup atacan içeri oğlum kadın neyse nede küçük çocuk var lan
Merhametsiz olduk iyice

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Elif 3 hafta önce

Kadın neyse de mi ? Kadın da bir anne babanın küçük çocuğu idi. Ama bu düşünce yapısıyla önce kadına merhametinizi kaybettiniz sonra kız çocuklarına şimdi de erkek çocuklarına... Edep gerek bu ülkeye edep!

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Elbistanlı 3 hafta önce

Sen nasıl bir vijdan taşıyon kafanı yastıga koyunca aklına gelmiyormu

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