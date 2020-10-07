Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Elbistan'da çarpıştıktan sonra sulama kanalına düşen otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Eldelek Mahallesi ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 80 EH 895 plakalı otomobille H.K'nın kullandığı 34 BZ 5588 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç da çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücülerden D.Ö. araçta sıkıştı. Diğer sürücü ile araçta bulunan bir kişi daha yaralandı. Olay ihbarının ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin demir kesme makası ile yaptığı çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü ve diğer yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.